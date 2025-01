"Merci Dorothée" : des audiences au sommet de l'Himalaya pour TF1 vendredi soir !

Vendredi soir à partir de 21:10, TF1 et Nikos Aliagas ont proposé une soirée remplie de nostagie avec l'émission "Merci Dorothée" qui a enregistré d'excellentes audiences : les copains étaient au rendez-vous...

Tout au long de cette soirée événement, des stars d’aujourd’hui qui ont grandi avec Dorothée sont venues lui témoigner leur gratitude et leur affection. Toutes vedettes du "Club Dorothée" et des sitcoms qui étaient là elles aussi.

Des souvenirs touchants, des reprises de ses plus grands tubes, des surprises, du rire, de la folie, de l’émotion pour célébrer la star de toutes les performances : des audiences dépassant les sommets, plus de 1000 heures d’antenne par an, 20 millions de disques vendus, un record historique de représentations au Zénith et à Bercy, un 7 d’or, une Victoire de la Musique… La carrière de Dorothée est unique et n’a jamais été égalée depuis !

Des images d’archives, des contenus inédits nous ont permis de nous replonger dans une ambiance qui nous a rappelé nos meilleurs souvenirs et Dorothée a présenté la toute nouvelle chanson qu’elle a enregistré pour nous.

Les copains étaient au rendez-vous !

Selon les chiffres Médiamétrie communiqués ce matin par TF1, "Merci Dorothée" s'est placé en tête des audiences en rassemblant 4,4 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 23% sur l'ensemble du public (individus âges de 4 ans et plus). Un pic d'audience à près de 5 millions de téléspectateurs a été enregistré au cours de la soirée.

Un tremblement de terre sur les cibles !

"Merci Dorothée" a eregistré d'excellents scores sur cibles :