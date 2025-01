La pièce "Bonjour ivresse !" avec Franck Le Hen et Laurence Joseph diffusée sur Culturebox dimanche 26 janvier 2025

Dimanche 26 janvier 2025 à 21:00, Culturebox diffusera la pièce "Bonjour ivresse !" avec Franck Le Hen et Laurence Joseph. Une comédie menée à 200 à l'heure et qui ne cesse d'évoluer depuis sa création en 2010 avec laquelle les fousrires sont garantis.

L'histoire en quelques lignes...

Benoît retrouve dans son coffre à jouets une liste de choses qu'il s'était promis de faire avant ses 40 ans. Problème : il a 40 ans demain !

Entre sa sœur coincée, sa meilleure amie alcoolique mondaine assumée et un invité surprise, il va passer une soirée d'anniversaire explosive et pleine d'ivresse au milieu de ses secrets et souvenirs d'adolescent.

Juste une mise au point pour pouvoir enfin grandir ? Une comédie décomplexée, aux répliques assassines et au rythme survolté !

Avec : Franck Le Hen, Laurence Jospeh, David Bàn, Laurie Marzougui.