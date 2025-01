3ème édition du "Gala des Pièces jaunes" mardi 28 janvier 2025 sur France 2, les artistes présents

"Le Gala des Pièces jaunes" revient en force pour une troisième édition exceptionnelle mardi 28 janvier 2025 sur France 2 à 20:50. Voici les artistes qui seront sur scène...

Après le succès des éditions précédentes, France Télévisions et Electron Libre Productions (Groupe Mediawan) s'associent à nouveau à la Fondation des Hôpitaux pour proposer cet événement incontournable réunissant une affiche inédite avec des artistes de renom et pour la première fois à Paris La Défense Arena.

Pour le Gala des Pièces jaunes, des artistes internationaux et français de premier plan se mobilisent pour lever des fonds et améliorer le cadre de vie des enfants et adolescents hospitalisés ou en souffrance. Réunis autour d'une belle cause depuis Paris La Défense Arena, ils nous offriront un spectacle unique fait de moments forts et de collaborations inattendues.

Sur scène, Katy Perry, Rosé, John Legend, Aya Nakamura, Burna Boy, J Balvin, Gims, J-Hope, Lang Lang, Pretty Yende, G-Dragon, Taeyang, Gautier Capuçon... seront accompagnés de l'Orchestre Lamoureux dirigé par Adrien Perruchon.

Stars internationales de la variété et du classique s'engagent ensemble pour créer des moments d’émotion inoubliables tout au long de la soirée et faire de ce Gala des Pièces jaunes un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !