"The Island, l'île du bagne" : 4ème et dernier épisode mardi 28 janvier 2025 sur M6

Mardi 28 janvier 2025 à 21:10, M6 diffusera le 4ème et dernier épisode de "The Island, l'île du bagne" avec les personnalités restantes qui continuent de vivre une aventure hors norme aussi physique que psychologique.

Au large de la Malaisie, sur l’île de Ko Tarutao, 10 personnalités, 3 cadreurs et 1 médecin vont devoir survivre. Tous vont lutter, ensemble, pour atteindre leur unique objectif : se rendre au point d’exfiltration en 10 jours. Ils vont connaître la faim, la soif, les intempéries, des victoires, des accidents et des découragements, des amitiés et des tensions intenses, à travers une jungle sauvage aussi belle que dangereuse.

Cette saison, la difficulté monte d’un cran avec le défi itinérant. Pour la première fois, ils devront suivre un périple à travers la jungle, en plusieurs étapes pour atteindre la plage d’exfiltration. Entraînés par l’explorateur de l’extrême Loury Lag, ils vont vivre une expérience de survie brute, se confronter aux autres et à eux-mêmes et en ressortir changés à jamais.

Dans ce 4ème épisode...

Début du 7ème jour sur l'île sauvage de Ko Tarutao où les personnalités vont quitter leur camp en pleine jungle pour reprendre l'itinéraire indiqué par Loury afin de rejoindre le point d'exfiltration.

C'est un itinéraire qui va demander aux naufragés de traverser le 3ème secteur du parcours : le relief accidenté de l'île.

Mais avant de partir, le départ de Nathalie Marquay-Pernaut à la suite d'un avis défavorable du staff médical est dans toutes les têtes...

La longue marche qui les attend pour atteindre le point d'exfiltration sera l'épreuve la plus éprouvante à surmonter pour les naufragés depuis le début de l'expérience.