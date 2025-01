Le spectacle "Mamie d'enfer" des Chevaliers du Ciel rediffusé sur C8 vendredi 31 janvier 2025

Vendredi 31 janvier 2025 à 21:20, C8 vous proposera de voir ou de revoir le spectacle "Mamie d'enfer" des Chevaliers du Ciel capté en 2022.

Après les cinq triomphes de la saga des Lambert, les Chevaliers du Fiel nous embarquent dans une histoire encore plus dingue !

Les Chevaliers du Fiel nous plongent dans l'univers d'une grand-mère excentrique et pleine de vitalité. Mamie, incarnée par Éric Carrière, est une femme âgée qui ne se laisse pas dicter sa conduite et qui profite de la vie à fond. Elle fume, elle boit, elle joue au poker et elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, même si c'est politiquement incorrect.

Le spectacle est un enchaînement de sketches et de chansons, dans lesquels Mamie fait preuve de son humour décapant et de sa joie de vivre communicative. Les Chevaliers du Fiel abordent avec tendresse et irrévérence les thèmes de la vieillesse, de la famille et de la société.

"Mamie d'enfer" est un spectacle drôle et touchant, qui plaira à tous ceux qui aiment l'humour décalé et les personnages attachants.