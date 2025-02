"Vissi d'Arte, Gala Maria Callas" au Palais Garnier à revoir sur Culturebox mardi 4 février 2025

Mardi 4 février 2025 à 21:00, Culturebox rediffusera le gala "Vissi d'Arte : Gala Maria Callas" filmé le 2 décembre 2023 au Palais Garnier.

À l’occasion du centenaire de la naissance de Maria Callas, le 2 décembre 1923, l’Opéra national de Paris a proposé un gala exceptionnel au bénéfice des activités de l’institution, le jour même de cet anniversaire.

Cantatrice magnétique et tragédienne bouleversante, Maria Callas a transformé l’art du jeu et du chant à l’opéra. Elle s’est produite trois fois sur la scène du Palais Garnier : lors d’un gala de la Légion d’honneur en 1958, dans Norma en 1964 sous la baguette de Georges Prêtre et dans la célèbre mise en scène de Tosca de Franco Zeffirelli. Elle avait également un lien particulier avec Paris où elle avait élu domicile, et où elle est morte le 16 septembre 1977.

Sous la direction d’Eun Sun Kim, la soprano Sondra Radvanovsky rendra hommage à la Callas dans une mise en scène signée Robert Carsen.

Avec : Sondra Radvanovsky, Eve-Maud Hubeaux, Pretty Yende, Kate Lindsey et la pianiste Florence Boissolle.

Avec la participation exceptionnelle de :

Carole Bouquet - Lectures de textes écrits par et autour de Maria Callas.

Marie-Agnès Gillot - Étoile invitée, solo dansé chorégraphié par Nicolas Paul sur l'air « Ebben ! Ne andrò lontana », La Wally, Alfredo Catalani.

L’Orchestre de l’Opéra national de Paris sous la direction musicale d'Eun Sun Kim.