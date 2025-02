"Qui veut être mon associé ?" : 1er numéro mercredi 5 février 2025 sur M6 (vidéo)

Véritable tremplin pour les entrepreneurs, l’émission "Qui veut être mon associé ?" fait son retour mercredi 5 février 2025 à 21:10 sur M6 pour une 5ème saison inédite.

Qui osera pitcher son idée devant des investisseurs aguerris et des millions de téléspectateurs ?

Qui osera investir dans des projets si différents de ceux qui arrivent dans les fonds d’investissement classiques ? “Qui veut être mon associé ?” revient sur M6 pour une nouvelle saison pleine d’audace.

Véritable tremplin pour les entrepreneurs, l’émission leur offre l’opportunité de présenter leur produit, leur vision et leur rêve devant des investisseurs chevronnés, prêts à écouter et, peut-être, à investir et partager leur expertise inestimable. L’enjeu est de taille : convaincre ces figures emblématiques de l’impact et du potentiel de croissance du projet de leur vie.

Cette saison accueille trois nouveaux investisseurs : Alice Lhabouz, Jean Michel Karam, et Julian Jacob. à leurs côtés, on retrouve les piliers de l’émission : Marc Simoncini, Éric Larchevêque, Anthony Bourbon et Kelly Massol.

Nouveauté...

Cette saison, les entrepreneurs auront 1 min 30 pour pitcher leur projet. Ils devront synthétiser et capter immédiatement l’attention des investisseurs comme lors d’une véritable levée de fonds. Cela les poussera à aller à l’essentiel, en mettant en avant les atouts clés et convaincre efficacement les investisseurs et les téléspectateurs.

Les trois nouveaux investisseurs

Alice Lhabouz

Autodidacte de la finance, elle a transformé un parcours modeste en une success story remarquable. Inspirée par une professeure d’économie, elle développe une passion pour la finance et fonde Trecento Asset Management en 2011, à moins de 30 ans, avec seulement 300 euros. Elle devient la plus jeune femme en Europe à obtenir un agrément de gestion collective. Visionnaire, elle crée des fonds pionniers dédiés à la santé mondiale et à l’IA, collectant plus de 250 millions d’euros d’actifs. Après la vente de Trecento en 2024, elle se consacre à accompagner les entrepreneurs et à démocratiser la gestion de l’épargne, convaincue que chacun peut façonner son avenir.

Jean Michel Karam

Ingénieur et entrepreneur franco-libanais, il est un expert en micro-technologies et beauté. Fondateur de MEMSCAP, il en fait un leader mondial dans le médical, l’aéronautique et les communications optiques. Avec IOMA, première marque de soins personnalisés, il révolutionne la cosmétique et est acheté par Unilever en 2012. Après l’acquisition de marques comme L’Atelier du Sourcil, il crée IEVA Group, alliant beauté et technologie. En 2023, il rachète IOMA et lance myIEVA, un abonnement beauté technologiquement personnalisé. Visionnaire, il ambitionne de créer le “Netflix de la Beauté”.

Julian Jacob

Autodidacte et entrepreneur, il se lance dans l’immobilier commercial à 20 ans sans capital. À 24 ans, il s’installe à Los Angeles et négocie plus de 800 contrats dans 190 pays pour des marques comme Ferrero, Kellogg’s, Hasbro ou Paramount, couvrant 80 secteurs. En 2022, il fonde WYNCOR, qui révolutionne l’industrie du jouet avec une production sans stock. En moins de deux ans, WYNCOR exporte des millions de jouets dans 40 pays et 15 000 magasins. À 33 ans, il siège au conseil d’administration de plusieurs entreprises et soutient activement startups et initiatives caritatives.

Extrait vidéo

Découvrez les coulisses de "Qui veut être mon associé ?"

Extrait vidéo

Premières images avec les entreprenneurs de la saison 5