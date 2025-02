Le concert de Queen à Budapest rediffusé sur Culturebox mercredi 5 février 2025

Mercredi 5 février 2025 à 21:00, Culturebox vous proposera de voir ou de revoir le concert de Queen "Hungarian Rhapsody - Live in Budapest".

Le 27 juillet 1986, trois ans avant la chute du mur de Berlin, Queen donne un concert monumental au Népstadion de Budapest. Un montage accéléré de la scène accentue l'impression de gigantisme. Le groupe britannique est alors l'un des premiers à franchir le rideau de fer et à se produire à l'Est.

Ce concert se déroulait dans le cadre de la triomphale tournée de l'album « A Kind of Magic », la dernière à laquelle aura participé son leader Freddie Mercury, emporté par le sida cinq ans plus tard.

Sur l'immense scène, Freddie Mercury livre un show spectaculaire et mémorable. Les tubes s'enchaînent : "A Kind of Magic", "Under Pressure", "I Want to Break Free", une reprise endiablée de "Tutti Frutti", "Bohemian Rhapsody", "Radio Ga Ga", sans oublier un solo de guitare virtuose de Brian May.