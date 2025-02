"Le grand concert des régions" met le Sud à l'honneur vendredi 28 février 2025 sur France 3, les artistes présents

Rythmes entraînants et mélodies envoûtantes, les sonorités du sud de la France seront à l'honeur le 28 février 2025 sur France 3 dans "Le grand concert des régions".

Le grand concert des régions, c’est le nouveau rendez-vous événement de France 3 présenté par Laury Thilleman et Laurent Luyat. Pour cette seconde édition, ce grand show nous emmène dans le sud de la France !

Le grand concert des régions - Ici c’est le Sud réunit sur scène les talents nationaux et les artistes de la région pour un grand concert populaire et festif. Laury Thilleman et Laurent Luyat seront accompagnés d'Adrien Gavazzi, journaliste au sein de la rédaction France 3 Provence-Alpes.

Entre chansons populaires, rythmes entraînants et mélodies envoûtantes, cette soirée mettra à l’honneur les sonorités emblématiques de la Provence, de l’Occitanie et de la Côte d’Azur

Chico & les Gypsies avec Chimène Badi vont mêler leur voix du Sud à la chaleur gitane et faire vibrer le public en interprétant La foule.

Patrick Bruel et Mimaa, la sensation latina, partageront la scène et nous emmèneront Au café des délices.

Accompagné par Les Chœurs du Sud, Patrick Fiori chantera Corsica, dans cette langue qui touche directement le coeur.

Seront de la fête : Patrick Bruel, Chimène Badi, Patrick Fiori, Amir, Chico et Les Gypsies, la Petite Culotte, Mimaa, Collectif Métissé, Zize, Dany Brillant, Patrick Hernandez, Carla, les Chevaliers du Fiel, la troupe Je vais t'aimer, Début de soirée, Tibz, Jean-Pierre Mader et la troupe des 10 Commandements....

Le grand concert des régions - Ici c’est le Sud, une soirée-événement sous le signe de la musique et du partage vendredi 28 février 2025 à 21:05 sur France 3.