"Molière, le spectacle musical" sera diffusé sur W9 jeudi 27 février 2025

À ne pas manquer sur W9 jeudi 27 février 2025 à 21:10, une soirée spéciale consacrée au tout dernier spectacle musical évènement de Dove Attia : "Molière, le spectacle musical".

Quand le spectacle démarre, nous sommes en 1642 et Jean-Baptiste Poquelin a 20 ans.

Le spectacle relate l’histoire extraordinaire d’un homme qui renonce au confort matériel et au prestige de la charge de Tapissier du Roi pour créer, aux côtés de la femme qu’il aime, une troupe de théâtre. La route vers le succès sera longue et les obstacles nombreux : Molière paiera très cher le prix de la liberté et devra affronter l’hypocrisie et l’adversité de ses nombreux ennemis. Il deviendra néanmoins un auteur libre qui va révolutionner l’écriture de la comédie.

Porté par un savant mélange de comédie, de drame et de romance, et grâce à de somptueux costumes et décors du XVIIème siècle, le public est plongé dans la fabuleuse histoire de ce génie français, le plus célèbre des auteurs français, un avant-gardiste, un provocateur, qui a révolutionné l’écriture de la comédie.

Une troupe exceptionnelle de chanteurs, danseurs et comédiens nous entraîne ainsi dans un voyage captivant où théâtre classique et musiques actuelles se rencontrent pour offrir une expérience unique au public.

Le spectacle sera suivi d’un documentaire inédit en seconde partie de soirée.

Ce documentaire revient sur les clés du succès de ce show ambitieux qui s’est hissé en tête des ventes de billets de spectacles en France.

Nous tenterons de comprendre comment Dove Attia, le producteur de comédies musicales à succès, a réussi à populariser un auteur classique grâce à un savant mélange d’ancien et de modernité. Découvrez comment ce show a réussi à se différencier des autres et à moderniser le genre de la comédie musicale grâce à ses innovations et ses nombreuses surprises.

Bien plus qu’un simple spectacle, W9 va vous raconter l’histoire d’une formidable aventure humaine et vous plonger dans les coulisses du succès de "Molière le spectacle musical".