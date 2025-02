"Terminal 1" : le concert tourné sur le toit de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle diffusé sur Culturebox jeudi 6 février 2025

Ce jeudi 6 février 2025 à 21:10, Culturebox diffusera le concert exceptionnel tourné sur le toit de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle capté le 17 juillet 2024.

Paris-Charles-de-Gaulle, toit du monde l’espace d’une soirée, pour faire rayonner le meilleur de la French Touch : Air, Phoenix et Étienne de Crécy.

Ce concert unique transforme le toit du Terminal 1 de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle en salle de concert à ciel ouvert, devenant toit du monde pour une soirée mémorable sous le signe de la musique électro à la française.

Terminal 1 est bien plus qu’un simple concert, c’est une expérience inoubliable, une célébration hors du temps de la culture française et un hommage à l’art et à la musique qui ont façonné la scène électro mondiale.

Air, Phoenix et Étienne de Crécy incarnent à eux seuls l’essence de la French Touch. Le duo Air a redéfini les codes de l’électro-pop avec son album emblématique Moon Safari et son style intemporel.

Dans leur sillage, le groupe Phoenix s'est imposé avec son style unique avec des titres devenus incontournables comme 1901 ou Lisztomania.

Enfin, Terminal 1 accueille Étienne de Crécy, pionnier de la French Touch, qui a marqué l’histoire de la musique électronique avec des œuvres comme Super Discount qui continuent d’influencer les artistes d’aujourd’hui.