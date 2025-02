"Le Club des Invincibles" de retour samedi 8 février 2025 sur France 2 avec Nagui, les participants

Préparez-vous à une grande soirée ludique : des neurones en ébullition, de l’humeur, de l’humour et surtout une compétition acharnée dans une nouvelle édition du "Club des Invincibles" diffusée samedi 8 février 2025 à 21:10 sur France 2.

Nagui reprend les rênes de l’émission et vous donne rendez-vous pour une soirée exceptionnelle. Une bataille épique qui opposera le Club des Invincibles à 10 personnalités prêtes à relever le défi au profit de la Fondation pour la Recherche médicale.

Composé des 4 plus grands champions de l’histoire des jeux TV, le Club des Invincibles revient en force et jouera au profit de la Fondation Recherche Alzheimer avec :

Bruno, légende des jeux TV avec 252 victoires dans Les 12 Coups de midi,

Marie-Christine (213 victoires) et Sandrine (142 victoires), stars incontestées de Tout le monde veut prendre sa place,

Romain, un des Maîtres de midi les plus redoutables.

Dix personnalités – Marina Carrère d’Encausse, Cartman, Camille Cerf, Michel Cymes, Cécile Grès, Jean-Luc Lemoine, Thierry Lhermitte, Sylvie Tellier, Tom Villa, Isabelle Vitari – bien décidées à leur voler la vedette et faire tomber le mythe de l’invincibilité.

Dans un premier temps, elles vont devoir s’affronter pour faire partie des quatre meilleurs qui formeront le Club des Invités en finale. Puis les personnalités qualifiées joueront en duo sur leurs thèmes de prédilection face à 2 Invincibles.

Un seul objectif : donner plus de bonnes réponses que les Invincibles pour faire grimper la cagnotte pour son association.

Pour clore cette soirée palpitante, un face-à-face final explosif : le Club des Invités constitué des 4 meilleures personnalités unissent leurs connaissances pour tenter de détrôner le Club des Invincibles.

C’est plus qu’un jeu, c’est une mission solidaire, puisque plus de 50 000 euros seront reversés au profit des associations de la Fondation pour la Recherche Médicale et de la Fondation Recherche Alzheimer.

Le Club des Invincibles gardera-t-il son titre ? Ou ces personnalités brilleront-elles aussi par leur culture générale ?

Rendez-vous le 8 février à 21.10 sur France 2 pour une soirée où l’enjeu est grand, la compétition féroce et le divertissement garanti !