"Le Bigdil" : 6ème numéro diffusé sur RMC Story vendredi 7 février 2025 avec Vincent Lagaf' et Bill (vidéo)

Après cinq premiers numéros couronné de succès, "Le Bigdil" sera de retour avec Vincent Lagaf' et Bill sur RMC Story vendredi 7 février 2025 à 21:10.

C’est LE jeu ! Un jeu emblématique de la pop culture, qui a marqué toute une génération.

Il faut dire que chaque soir, entre 1998 et 2004, des millions de téléspectateurs se rassemblaient devant le duo le plus cool de la télé et les fameux cadeaux, cachés derrière un rideau !

Vincent Lagaf’, l’un des animateurs préférés des Français et Bill, son célèbre acolyte tout droit venu de la planète Fricus, vous donnent rendez-vous à partir du jeudi 2 janvier à 21:10 sur RMC Story pour de nouveaux épisodes 100% inédits !

Rien n’a changé : ni le mur de briques, ni l’escalier qui permet aux candidats de quitter le plateau en passant par la rampe de pompier et la porte centrale qui s’ouvre pour laisser entrer les décors des épreuves.

Les jeux

Du blind test au terrifiant sèche-linge en passant par la tractokado ou la chambre noire, tous les jeux mythiques du Bigdil sont au rendez-vous. En intérieur ou en extérieur, des nouveautés sont également présentes, avec, à la clef, le fameux rideau à paillettes qui réserve de grandes surprises, dont les incontournables voitures !

Agilité, adresse,courage et surtout une bonne dose d’auto-dérision seront nécessaires aux candidats pour affronter les épreuves.

Les cadeaux

Pour récompenser les candidats, Le Bigdil n’a pas failli à sa réputation ! Toujours autant de cadeaux sont à gagner : voitures, voyages, motos, scooters, consoles de jeux, télévisions, téléphones, restaurants illimités ou encore abonnements d’un an au cinéma...

Des spéciales : Ski & Année 98'

Dans la spéciale 98, les personnages emblématiques du Bigdil, Ramucho, DJ Aspé et Loulou sont de retour ! Au programme : 100% d’épreuves historiques et le retour d’anciens candidats

Une spéciale ski sera également diffusée lors de cette saison.

Des Guests...

Tout au long de la saison, Vincent Lagaf’ et Bill accueilleront de nombreux guests parmi lesquels : Jeff Panacloc et Jean-Marc, Eric Antoine, Gérémy Crédeville et le créateur de contenus Jhon Rachid, suivi par près de 2 millions d’abonnés.

Tous viendront participer aux épreuves et épauler les candidats.

Extrait vidéo

Ne reproduisez pas ça chez vous !