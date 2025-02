"La meilleure boulangerie de France" du 10 au 14 février 2025 du Périgord au pays bordelais, les boulangeries en compétition sur M6

Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran vous donnent rendez-vous du lundi 10 au vendredi 14 février 2025 à 18:30 sur M6 pour la 6ème semaine de compétition de "La meilleure boulangerie de France".

Le jury continue de parcourir les routes de France à la recherche des meilleurs artisans boulangers, celles et ceux qui vous régalent jour après jour de leurs bons pains, de leurs gourmandes viennoiseries, de leurs succulentes pâtisseries, et de leur snacking toujours plus créatif !

Au programme : des dégustations de produits boulangers absolument incroyables, la découverte des plus jolis endroits de l’Hexagone, connus et moins connus, et bien sûr de la bonne humeur avec votre jury préféré !

Plus qu’une compétition, "La Meilleure Boulangerie de France" est un hommage aux artisans passionnés qui oeuvrent chaque jour pour perpétuer leur savoir-faire unique. Chaque boulangerie visitée sera l’occasion de découvrir des histoires humaines riches et de percevoir les liens forts qui les unissent à leurs territoires.

Épreuve 1 • La première impression

Pour commencer en beauté, le jury va nous partager sa première impression sur les deux boulangeries du jour. Le produit goûté en boutique sera noté sur 10. Toute petite boulangerie ou énorme établissement, ce qui compte c’est le savoir-faire du boulanger et la qualité de ses produits, alors chacun aura la possibilité de défendre sa place dans le concours.

Épreuve 2 • Le produit fétiche

Salé ou sucré, quel est le produit dont ces boulangers sont le plus fiers, et surtout quelle est son histoire ? Tradition familiale, recette régionale revisitée, demande d’un client ou pure création, chaque jour, 2 nouvelles découvertes gourmandes pour le jury.

Épreuve 3 • Le pain signature

Les boulangers vont nous dévoiler tous les secrets de fabrication de leur pain signature : l’occasion d’en découvrir toujours plus sur les types de farines, les associations de saveurs – graines, fruits, fromages ou autres produits régionaux - la fermentation, la panification, le levain… Des premiers tours de pétrin à la sortie du four, aux côtés de notre MOF boulanger Bruno Cormerais qui se régalera à nous partager toute son expertise, vous allez enfin tout comprendre de la fabrication du pain !

Épreuve 4 • Le défi du jury

Cette épreuve pourra tout faire basculer...

Bruno Cormerais ira à la rencontre de producteurs et artisans locaux : agriculteurs, pêcheurs, cultivateurs… afin de nous faire découvrir un produit du terroir… que les 2 boulangeries du jour vont devoir sublimer dans une création boulangère !

Noëmie Honiat offrira ses meilleures déclinaisons sucrées avec des ingrédients imposés qu’elle soumettra ensuite aux 2 boulangeries du jour. Leurs créations blufferont-elles le jury ?

Michel Sarran cuisinera un plat salé régional et demandera aux boulangers de créer un produit boulanger unique qui s’accordera parfaitement avec ! Pain aromatisé, petits feuilletés, gressins… quel sera le meilleur accord produit boulanger/plat ?

Semaine 6 • Du Périgord au pays bordelais



Dix boulangeries seront en compétition au cours de cette première semaine.

Cliquez sur la boulangerie de votre choix pour être dirigé vers son site internet ou sa page Facebook...