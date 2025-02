"Qui veut être mon associé ?" mercredi 12 février 2025 : voici les 7 entrepreneurs du 2ème numéro (vidéo)

Mercredi 12 février 2025 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir le 2ème numéro de la 5ème saison de "Qui veut être mon associé ?". Voici les entrepreneurs qui vont se présenter face aux investisseurs.

Après un premier épisode riche en tensions, découvrez mercredi soir 7 nouveaux entrepreneurs ambitieux, prêts à tout pour convaincre nos investisseurs de croire en leur projet.

Qui saura obtenir l’investissement tant convoité ?

Qui saura tirer son épingle du jeu ?

Les participants disposeront de seulement 1 minute 30 pour présenter leur entreprise. Un pitch pourrait changer une vie !

Les 7 entreprenneurs de ce second numéro :

Maju

Maju est une start-up qui facilite une alimentation équilibrée au quotidien grâce à leur bol breveté et à leur application pour simplifier la perte de poids. Julien et Matthias n’étaient pas prédestinés à un parcours d’entrepreneurs et pourtant, le succès est aujourd’hui à leur porte. Ils souhaitent cependant de l’accompagnement pour faire de leur succès naissant une réussite confirmée.

En savoir plus sur l'entreprise

Maison M

Maison M révolutionne la beauté avec un rouge à lèvres alliant luxe et innovations brevetées. Dans un seul tube, il offre trois teintes personnalisées pour un maquillage unique. Grâce à l’IA Maison M, chaque femme peut trouver la nuance parfaite pour sublimer sa carnation et sa personnalité. Fabriqué en France, ce rouge à lèvres vegan est longue tenue, hydratant, naturel et rechargeable.

En savoir plus sur l'entreprise

OPS Clean

OPS Clean révolutionne la routine de lavage avec un seul sachet durable écologique et surtout économique, garantissant jusqu’à 350 lavages. Sa formule naturelle à base de magnésium purifié optimise l’eau pour un nettoyage impeccable, sans résidus toxiques sur les vêtements ni dans l’environnement. Fondée par Jean- Baptiste et Marc, l’entreprise s’engage à créer des produits ménagers respectueux de la santé et de la planète, transformant chaque lavage en un geste plus écologique tout en permettant aux français de faire des économies.

En savoir plus sur l'entreprise

Skwheel

Skwheel , start-up française de sportech, présente les premiers skis électriques au monde, un concentré d’innovation et de sensations inédites, qui propose une nouvelle offre de mobilité douce et de loisirs. Après 8 ans de R&D, 6 brevets et de nombreux tests, Skwheel offre des sensations de glisse authentique sur tous types de terrains : routes, chemins, montagnes ou plages. Ce n’est pas seulement un engin technique, mais une nouvelle façon d’explorer, durable et sans contrainte. L’entreprise prépare l’industrialisation de ses modèles à Honfleur, avec des livraisons prévues au premier semestre 2025.

En savoir plus sur l'entreprise

Naali

Naali révolutionne le bien-être en mettant le safran, l’épice la plus rare et précieuse au monde, au coeur de solutions naturelles. Originaire des hautes steppes afghanes, ce « trésor rouge » est une réponse puissante contre le stress, les troubles du sommeil, la ménopause et le syndrome prémenstruel. En démocratisant le safran, la marque rend ce joyau accessible tout en respectant ses origines et ses producteurs. Ils viendront sur le plateau de Qui veut être mon associé, accompagnés de leur mentor, Jean-Michel Aulas, une figure emblématique française, et espèrent convaincre les investisseurs de miser sur eux. Parviendront-ils à toucher leur rêve du doigt ?

En savoir plus sur l'entreprise

TI3RS

Créée par Eva Ngallé, TI3RS est la première application mobile dédiée aux parents séparés en contexte de violences conjugales, visant à sécuriser et apaiser les échanges. Une société créée par Eva suite à son expérience personnelle douloureuse. Son souhait aujourd’hui : réduire au maximum les violences et le harcèlement dont trop de femmes sont encore victimes.

En savoir plus sur l'entreprise

Unsolved

Unsolved propose des chasses au trésor de grande ampleur sur des thèmes divers et variés, avec des lots exceptionnels à la clé allant jusqu’à 250.000 euros Joueurs invétérés, les entrepreneurs ont déjà écrit plusieurs quêtes exceptionnelles dont la dernière en collaboration avec le Puy du Fou. Ils viendront proposer une énigme géante aux investisseurs afin de les plonger dans leur univers. Sauront-ils convaincre les investisseurs d’être les dignes descendants de la Chouette d’Or ?

En savoir plus sur l'entreprise

En seconde partie de soirée

Lors des saisons précédentes, ils avaient conquis investisseurs et téléspectateurs. Leur passage dans l’émission a marqué un tournant, leur permettant de faire grandir leur entreprise et de relever des défis majeurs. Retour sur ces success stories !

Palomano

L’année dernière, l’entreprise fondée par la fratrie Benjamin, Nathan et Nina Mendelson avait levé 300.000 euros contre 5 % de leur capital avec Jean-Pierre Nadir. Ce pari a porté ses fruits, avec plus de 20 licences signées et des projections de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en 5 ans. Alors, comment cette société qui proposait des parcs à thème intérieurs pour enfants a-t-elle évolué ? Ont-ils réussi à collaborer avec leur nouvel associé ? Quel impact a eu la diffusion ? Ils nous raconteront tout… de leurs petites victoires à leur ascension fulgurante.

En savoir plus sur l'entreprise

Beink Dream

En février dernier, Jeanne Le Peillet, avait captivé les investisseurs avec Beink Dream, une technologie d’IA générative qui permet la transformation de simples croquis en dessins professionnels et modèles industriels. Après une rude bataille, c’est finalement Kelly Massol qui avait remporté le deal en proposant à Jeanne plus de deux fois le montant qu’elle recherchait, à savoir 500 000 euros. Un an plus tard, nous retrouverons cette brillante entrepreneuse pour faire le bilan. Elle va se livrer à coeur ouvert sur ses moments de solitude, les difficultés de l’entrepreneuriat mais aussi sur l’avenir brillant qui lui tend les bras grâce notamment à l’accompagnement de son associée trouvée sur le plateau de M6.

En savoir plus sur l'entreprise