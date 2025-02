Le spectacle "Origami" d'Ahmed Sylla diffusé sur M6 en direct du Zénith de Nantes jeudi 13 février 2025

Jeudi 13 février 2025 à 21:10, en direct du Zénith de Nantes-Métropole, M6 retransmettra le spectacle "Origami" d'Ahmed Sylla.

Après 5 années d’absence sur scène, on retrouve Ahmed Sylla dans son 4ème one-man-show !

Dans ce nouvel opus, Ahmed se livre pour la première fois et aborde avec sincérité et auto-dérision des sujets qui lui tiennent à coeur.

Avec un registre plus personnel mais également au travers de personnages plus drôles les uns que les autres, il nous fait la retrospective de ces 5 dernières années et nous parle de ses origines sénégalaises, des liens communautaires, de religion, de sa part de féminité et de son rêve de jeunesse d’être… chanteur !

Un spectacle “feel-good”, drôle, touchant et qui rassemble.