"Danse avec les stars" vendredi 14 février 2025 sur TF1 : la compétition débute pour les 6 dernières célébrités (vidéo)

Vendredi 14 février 2025 à 21:10 sur TF1, Camille Combal vous proposera de suivre sur TF1 le second numéro de "Danse avec les stars".

Samedi dernier, la compétition "Danse avec les stars" a débuté pour les 6 premières célébrités de cette 14ème saison : Lénie, Florent Manaudou, Adil Rami, Julie Zenatti, Charlotte de Turckheim et Nelson Monfort.

À l'issue de ce premier prime, ce sont Lénie et son danseur Jordan qui sont en tête du classement avec 38 points.

Vendredi soir, la compétition va débuter pour Ève Gilles, Sophie Davant, Mayane, Claude Dartoi, Franck Leboeuf et Jungeli.

En seconde partie de soirée

Après le grand show de "Danse avec les Stars", retrouvez Camille Combal en 2ème partie de soirée qui vous fera revivre les temps forts du prime dans "Danse avec les Stars, La suite".

Entouré des personnalités, juges et danseurs, Camille Combal vous proposera de faire le plein d'images inédites et de réactions à chaud, de découvrir les coulisses du prime, les « off » de tous nos couples lors de leur semaine d'entraînement, les moments incontournables auxquels vous avez échappé, et les secrets de fabrication de l’émission !

Extrait vidéo

Leçon du jour avec Inès Vandamme et Jungeli : les abducteurs

Extrait vidéo

Ève Gilles ne pouvait pas mieux espérer pour commencer !