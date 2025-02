"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 16 février 2025 sur France 2 (vidéo)

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 16 février 2025 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Pour ce nouvel épisode d'Un dimanche à la campagne, Frédéric Lopez a invité trois personnalités qui n’ont jamais craint d’affronter les refus afin d’atteindre leur rêve.

Frédéric Lopez reçoit trois invités aux destins hors du commun : Le duo de comique Les Chevaliers du Fiel, la danseuse Fauve Hautot et le navigateur Charles Caudrelier.

Les Chevaliers du Fiel forment un des duos comiques les plus populaires de France ! et ce depuis 40 ans. Pourtant, ils ont longtemps été snobés et ont rapidement fait le pari de s’autoproduire au risque de tout perdre ! Mais ils ont su persévérer et y croire !

Danseuse et chorégraphe, Fauve Hautot est une icône de la danse. Le grand public la découvre dans l’émission « Danse avec les stars ». C’est à cinq ans qu’elle démarre les danses de salon. Pourtant, malgré cette vocation précoce, la célèbre danseuse a mis du temps à trouver sa place.

Charles Caudrelier fait partie des navigateurs les plus chevronnés de sa génération. Il remporte 2 fois la Transat Jacques Vabre, puis La route du Rhum en 2022 et enfin, à 50 ans, la course autour du monde en solitaire lors de l'ARKEA Ultim' Challenge Brest. Un rêve qu’il porte en lui depuis l’âge de 15 ans.

Entre cours de danse et dégustation de plats « spécial course en solitaire » cette semaine encore, les personnalités retrouvent le goût des plaisirs simples le temps d’un Dimanche à la campagne.