"Taratata 100 % live" vendredi 21 février 2025 sur France 2, les invités de Nagui (vidéo)

Au programme : une soirée éclectique où se mêleront rock, chanson française, pop et rap, pour le plus grand plaisir de tous !

Pour ce deuxième numéro de l’année, Nagui réunit, comme à son habitude, des légendes et des révélations de la scène musicale française et internationale. Chaque artiste offrira des performances uniques, ponctuées de duos inédits et de moments exceptionnels.

Nagui accueillera MC Solaar, maître incontesté de l’art des mots. Il viendra interpréter son morceau « Maître de Cérémonie », issu du dernier volet de son triptyque « Balade Astrale ». Enivrant, porté par des sonorités latines et des cuivres ensoleillés, ce titre nous plonge dans une ambiance haute en couleurs, rythmée par son flow unique et ses paroles ciselées.

Les écossais de Franz Ferdinand feront leur retour dans Taratata pour présenter « Audacious », extrait de leur sixième album « The Human Fear ». Ce morceau glam rock, à la fois percutant et audacieux, parle de se lancer dans l’inconnu et d’assumer son audace.

La jeune chanteuse britannique Lola Young, en pleine ascension, chantera son hit « Messy », qui connaît un succès fulgurant sur les réseaux sociaux. Avec sa voix envoûtante, elle y aborde les complexités des relations humaines et ses turbulences émotionnelles qui en découlent.

Le duo français Terrenoire apportera sa touche poétique et envoûtante sur la scène de Taratata avec « Le fou dans la voiture », extrait de leur nouvel album « Protégé.e » sorti le 24 janvier. Ce titre, porté par une interprétation à fleur de peau, exprime une inquiétude quant à l’avenir de notre société tout en posant un regard lucide sur le monde actuel.

Grande première sur la scène de Taratata pour la star montante de la chanson française Yoa. Elle présentera son single « Matcha Queen », un mélange original de bossa nova et de pop contemporaine qui explore l'idée de se sentir unique dans un monde souvent trop standardisé.

La révélation française Solann proposera une interprétation intense de son titre « Les Ogres », extrait de son premier album « Si on sombre ce sera beau », sorti le 24 janvier. Ce morceau puissant dépeint un monde aveuglé par la vanité et les ambitions démesurées des hommes. La jeune artiste, avec sa voix singulière et ses mélodies aériennes, impose un style déjà reconnaissable.

Côté rock, le groupe de metal américain Papa Roach, mené par son charismatique leader Jacoby Shaddix, fera une première apparition dans Taratata en interprétant deux titres marquants. D’abord, « Leave a Light On (Talk Away The Dark) », extrait de leur onzième album « Ego Trip », dont les paroles abordent la prévention du suicide et qui cumule déjà plus de 260 millions de streams depuis sa sortie en avril 2022. Puis, ils revisiteront leur tube emblématique « Last Resort », issu de leur deuxième album « Infest », un succès planétaire devenu un hymne incontournable des soirées rock alternatives. Des moments intenses et mémorables en perspective.

Tout au long de l’émission, Nagui va recueillir les confidences des artistes dans des interviews intimes, tandis que leurs performances acoustiques vont permettre au public de (re)découvrir des chansons dans une atmosphère différente mais toujours authentique.