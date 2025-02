"Une Famille en Or" : Denis Brogniart prend les commandes, Camille Combal devient candidat mardi 25 février 2025 sur TF1

Le jeu "Une Famille en Or" revient pour une nouvelle saison mardi 25 février 2025 à 23:40 sur TF1. Pour ce premier numéro, Denis Brogniart prend les commandes du jeu !

Exceptionnellement pour ce premier épisode, Camille Combal devient candidat, entouré de sa vraie famille ! Face à lui, une autre famille inattendue, prête à tout pour le battre : Alison Wheeler et sa famille.

Dans un duel où tout peut arriver, Camille pourra compter sur sa maman Evelyne, sa tante Josiane et sa cousine Virginie. De son côté, Alison est accompagnée de sa maman Ruth, sa marraine Susan et son amie d’enfance Jenny. Deux familles sans filtre et une seule règle : tenter de donner les meilleures réponses… et surtout faire rire tout le monde !

Et pour orchestrer ce match fou, Denis Brogniart prend exceptionnellement les commandes ! Habitué aux aventuriers, il saura comme personne faire face à un tout nouveau genre de tribus : deux familles complètement imprévisibles !

Leur objectif : tenter de remporter les 100.000 Euros au profit du Secours populaire français.

Mardi 25 février après la 1ère soirée de Koh Lanta, vous allez assister à "Une Famille en Or" comme vous en n’avez jamais vue !