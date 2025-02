Inédit de "Détox ta maison" chez Brigitte, mercredi 26 février 2025 sur TFX (vidéo)

Mercredi 26 février 2025 à 21:05, TFX diffusera un nouveau numéro inédit de "Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger" qui viendra en aide à Brigitte, surnommée la « Mamie Gâteaux ».

Cette saison, l'équipe de "Détox ta maison" s’agrandit avec de nouvelles recrues. Si on retrouve Elodie Villemus en cheffe d’équipe, et PH, notre expert bricolage, de nouveaux experts vont se relayer au fil des épisodes.

Trois nouvelles expertes rangement : Camille, Fanny et Morgane, elles apporteront à tour de rôle leurs astuces d’organisation.

Matteo sera également un 2 second expert bricolage.

Une nouvelle experte ménage fait sa grande entrée : Souad Romero, dit Sousou. Vous la connaissez du programme Familles nombreuses : la vie en XXL. Cette maman de 5 enfants est une professionnelle du ménage aguerrie depuis 22 ans.

Les experts de Détox ta maison vont aider des familles à vider / trier / ranger et tout ça, en 7 jours chrono !

Dans le 5ème numéro de cette 3ème saison :

Brigitte

Dans cet épisode inédit, nos experts vont s’occuper de Brigitte, surnommée la « Mamie Gâteaux ».

Cette grand-mère de 72 ans, passionnée de pâtisserie est une acheteuse compulsive. Sa maison s’est transformée en magasin de déstockage, il y en a partout.

Sa fille Tifenn et ses petits-enfants réalisent que le quotidien de Brigitte au milieu de cette caverne d’Ali Baba devient de plus en plus difficile.

C’est un élan de générosité qui va se mettre en place autour de cette super mamie pour lui offrir une retraite plus sereine.

Extrait vidéo

Souad nous livre toutes ses astuces pour bien nettoyer nos ustensiles de cuisine ! Magique