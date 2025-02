Le concert d'Ibrahim Maalouf à l’AccorHotels Arena à revoir sur Culturebox jeudi 27 février 2025 (vidéo)

Jeudi 27 février 2025 novembre 2023 à 21:00, Culturebox vous proposera de voir ou de revoir le concert XXL d'Ibrahim Maalouf à l’Accor Arena capté le 27 avril 2022.

Cinq ans après son concert historique qui faisait de lui le premier jazzman de l’histoire à faire salle comble dans ce lieu mythique, Ibrahim Maalouf est revenu à l’Accor Arena pour un spectacle exceptionnel diffusé sur Culturebox.

Le virtuose, récompensé aux Victoires de la musique, aux Césars, aux Lumières et lauréat des plus grands concours internationaux de musique classique, célèbre ses quarante ans avec la même ferveur communicative et festive, réunissant une pléiade de musiciens et d’artistes. Parmi eux l'auteure, compositrice, interprète et musicienne américaine Melody Gardot, la chanteuse brésilienne Flavia Coehlo, le pianiste cubain Rolando Luna, la violoniste cubaine Yilian Cañizares ou encore le saxophoniste cubain Irving Acao.

Pour cette performance grandiose, Ibrahim Maalouf est également accompagné par son compagnon de route et grand ami, le guitariste François Delporte, son groupe de quinze musiciens, l’Orchestre d’harmonie de la Garde républicaine, les Chœurs de la maîtrise de Vendée ainsi que les jeunes musiciens d’Orchestre à l’École et 200 trompettistes amateurs de la Confédération musicale de France répartis dans le public. Ce qui fait de ce concert grandiose un défi musical incroyable puisque près de 600 musiciens jouent parfois en simultané.

La musique présentée lors de cette soirée, prend essentiellement appui sur le répertoire de l’album S3NS, 11e album studio du trompettiste et hommage à la musique latino-américaine.