"Le Grand Échiquier" rend hommage à Dalida le 18 mars 2025 sur France 2, les artistes présents

Présentée par Claire Chazal et André Manoukian, cette édition spéciale du Grand Échiquier prendra place dans le cadre prestigieux de l’Opéra royal de Versailles.

Au fil de cette soirée unique, l’émission retracera la vie intense et tumultueuse de l’artiste Dalida, et évoquera son parcours exceptionnel, ses amours, ses tourments, et bien sûr son influence indélébile sur la chanson française et sa capacité à traverser les générations.

Ce Grand Echiquier spécial donnera également l’occasion de revivre ses plus grands succès à travers des prestations inédites et exceptionnelles, ainsi que des réinterprétations émouvantes accompagnées par l’orchestre de l’Opéra royal de Versailles, dirigé par Adrien Perruchon, nous donnant ainsi l’occasion de redécouvrir toute la puissance et l’émotion de son répertoire.

Pour rendre hommage à cette légende de la chanson, une pléiade d’invités d’exception seront réunis pour célébrer l’artiste et son héritage musical :

Orlando, son frère et complice de toujours, témoin privilégié de sa vie et de sa carrière légendaire.



Barbara Pravi, révélation de la scène française, connue pour sa voix poignante, nous offrira des réinterprétations époustouflantes.



Eddy De Pretto, artiste audacieux et singulier, dont la sensibilité et la force d’interprétation résonnent avec les textes intenses de Dalida.



Marc Lavoine, voix iconique de la chanson française, apportera sa touche de romantisme et d’émotion.



Farrah El Dibany, mezzo-soprano égyptienne, fera vibrer l’Opéra royal de Versailles avec son timbre envoûtant.



Alain Chamfort, dandy de la pop française, apportera élégance et modernité à cet hommage musical.



Pascal Nègre, figure incontournable de l’industrie musicale et ami intime de Dalida, partagera anecdotes et ses souvenirs avec l’artiste.



Luz Casal, diva espagnole à la voix enivrante, revisitera l’univers passionné de Dalida.



Samuel Mariño, le jeune soprano vénézuélien qui réveille la scène classique, qui apportera une touche unique et sa virtuosité impressionnante.



Vladimir Korneev, chanteur et acteur d’origine géorgienne, nous offrira une interprétation théâtrale d’une intensité rare.



Dave, figure emblématique de la variété française, partagera aussi ses souvenirs avec l’artiste.



Emma Peters, étoile montante de la chanson, revisitera le répertoire de Dalida avec sa fraîcheur et toute son authenticité.



Sofia Falkovitch, mezzo-soprano et première femme hazzan de France, apportera une dimension spirituelle et unique à cette émission hommage.



Christophe Leribault, président de l’établissement public de Versailles, garant du prestige de ce lieu d’exception.



Bon Entendeur, le duo électro passionné de patrimoine musical français, offrira une relecture moderne et vibrante d'un titre emblématique de Dalida.

Cette soirée musicale exceptionnelle fera aussi la part belle à la danse avec deux moments d’exception, l’un avec les danseurs de la compagnie du Ballet Julien Lestel et l’autre avec un inoubliable Clair de Lune de Debussy interprété dans la cour d’honneur du château de Versailles par Hugo Marchand le danseur-étoile de l’Opéra de Paris

Rendez-vous mardi 18 mars 2025 à 21:05 sur France 2 pour un hommage inoubliable à Dalida, une artiste qui est à tout jamais dans le cœur de toutes les générations de Français.