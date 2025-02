Eurovision 2025 : Louane dévoilera sa chanson qui représentera la France le 15 mars sur France 2

Samedi 15 mars à 21.40 sur France 2, Louane dévoilera en exclusivité la chanson qui représentera la France en mai prochain à l'Eurovision 2025.

Un live événement très attendu et retransmis en Europe !

Louane, icone majeure de la scène française, est bien plus qu’une artiste : elle est une passerelle entre l’intime et l’universel. Révélée à 16 ans dans The Voice, puis consacrée par le César du Meilleur espoir féminin pour La Famille Bélier, elle a su, en à peine une décennie, toucher des millions de cœurs et écrire une œuvre profondément humaine. Ses chansons, échos de sa vie et de celles des autres, résonnent avec une authenticité rare, mêlant élégance et intensité.

Avec plus de 3 millions d’albums vendus et des titres devenus des hymnes générationnels, Louane a marqué son empreinte dans la musique française. De Chambre 12 (double disque de diamant), porté par le succès fulgurant d’« Avenir », à Solo, fruit d’une collaboration intime avec ses fans, chaque album reflète une étape clé de sa vie. Son dernier opus, « Solo », vient sublimer ce parcours, explorant les contrastes entre ombre et lumière, entre fragilité et puissance.

À 28 ans, Louane incarne une nouvelle génération d’artistes capables de se réinventer tout en restant fidèles à leurs racines. Avec des tournées à guichets fermés dans les plus grandes salles d’Europe et des distinctions prestigieuses (NRJ Music Awards, Les Victoires de la musique), elle illumine la scène par sa voix, sa sincérité et sa capacité à capturer l’essence des émotions humaines. Louane, c’est la mélodie du cœur et l’âme d’une époque.