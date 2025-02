"Basique, le concert" d'Amadou & Mariam diffusé sur France 2 vendredi 28 février 2025 (vidéo)

Vendredi 28 février 2025 à 22:45 sur France 2, Amadou & Mariam prennent possession de "Basique, le concert" pour une expérience immersive au cours de laquelle les artistes reviendront sur les morceaux marquants de leur discographie.

Ils viennent de fêter les 20 ans de l’album qui les a fait connaître dans le monde entier. Avec Dimanche à Bamako, Amadou et Mariam ont remporté en 2005 la « Victoire de la Musique du meilleur album world de l’année ».

Quelques mois plus tard, l’album est certifié disque de platine. L'année passée, le duo malien a performé lors de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques mais a également enregistré un Basique, le concert ! Que ce soit le rock, le blues, le latino, la musique traditionnelle malienne ou les rythmes africains plus généralement, Amadou & Mariam n’hésitent pas à mélanger les genres. Et est née de cette fusion entre synthétiseurs et instruments traditionnels un style qui parle à tous. Comme le dit si bien Mariam : « notre musique, c’est universel ».

Amadou & Mariam, c’est aussi 45 ans de vie commune. Complices à la vie comme à la scène depuis leur rencontre à l’Institut pour jeunes aveugles de Bamako en 1975, le couple a toujours véhiculé des valeurs de paix et d’ouverture aux autres. Le duo a aussi su au fils des années collaborer avec des artistes du monde entier : de Damon Albarn à M en passant par Tiken Jah Fakoly et Manu Chao. Amadou & Mariam mettent tout le monde d’accord.

Pendant plus d’une heure de show, laissez-vous captiver par le mariage de deux voix qui vous feront voyager à coup sûr. Pour vous, Amadou et Mariam interprèteront leurs plus grands tubes comme Je pense à toi, Sabali ou encore Dimanche à Bamako mais aussi des titres plus récents comme Ta Promesse, Bofou Safou et Mogolu, qui signifie « les gens ». Une ode à la différence et aux rencontres.

Pour rendre cet instant magique, Basique, le concert a mis en place un dispositif exceptionnel. Sans même être présents dans la salle, nous serons plongés au cœur d’une expérience live riche en émotions, assis (ou debout !) sur notre canapé.

Ainsi, Amadou, Mariam et leurs musiciens évolueront au sein d’une mise en scène à leur image, aussi coloré que festive. Pour une expérience parfaitement immersive, la scénographie sera rythmée par un jeu de lumières sophistiqué pendant que des images au sol habilleront la scène sous les pieds de nos artistes.

Cette heure de live promet d’être aussi délicieuse pour nos oreilles que pour nos yeux.