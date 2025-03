"Une Famille en Or" mardi 4 mars 2025 sur TF1, les invités de Camille Combal

Nouvelle soirée familiale pour Camille Combal et ses invités, mardi 4 mars 2025 à 23:40 sur TF1 dans un nouveau numéro du jeu "Une Famille en Or".

Pour ce nouveau numéro, c’est Maxime Gasteuil plus compétitif que jamais qui va s’opposer à Mathieu Madénian qui n’a pas dit son dernier mot.



Ils se sont tous les deux entourés d’acolytes triés sur le volet : Ornella Fleury, Samuel Bambi, Morgane Cadignan, Anne Depétrini, Ahmed Sparrow et Caroline Vigneaux ne se feront aucun cadeau car ils ont, tous, deux objectifs : Gagner et Gagner jusqu’à 100 000 euros au profit de l’association Améliore, qui œuvre pour le bien-être des enfants hospitalisés en chirurgie pédiatrique.



Au milieu : Camille Combal en arbitre aussi impartial que possible.