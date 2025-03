"Qui veut être mon associé ?" mercredi 5 mars 2025 sur M6, voici les 7 entrepreneurs du 5ème numéro (vidéo)

Mercredi 5 mars 2025 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir le 5ème numéro de la 5ème saison de "Qui veut être mon associé ?". Voici les entrepreneurs qui vont se présenter face aux investisseurs.

Dans ce 5ème épisode, de nouveaux entrepreneurs viennent défendre leur projet sur le plateau de "Qui veut être mon associé ?".

Entre innovation, engagement et ambition, ils espèrent se démarquer et convaincre les investisseurs de croire en leur entreprise. Mais réussiront-ils à faire la différence et à obtenir le financement ainsi que l’accompagnement qui pourraient tout changer ?

Hocoia

Benoit Clément et Gustavo ont créé Hocoia. L’idée est d’apporter des consultations médicales et des dépistages aux zones les plus reculées et notamment rurales, grâce à des “bus santé connectés” qui se déplacent partout en France. Leur mission : rendre la santé accessible à tous, en tout lieu.

Divine Box

En 2017, Astrid et Côme ont créé Divine Box, une plateforme en ligne proposant des produits artisanaux issus des monastères (huiles d’olive, confitures, vins, biscuits, etc.). Leur mission : offrir des produits rares, partager l’histoire des abbayes et surtout, soutenir ces communautés dans la préservation de leur patrimoine.

Ramdam Social

Leur objectif : “Faire un maximum de pognon” … Une punchline bien provoquante qui prend tout son sens quand on s’attache à la suite de leur devise : “pour le redistribuer à ceux qui en ont réellement besoin”. Et c’est précisément ce que Julie et Luc-Olivier sont venus prouver sur le plateau de "Qui veut être mon associé ?" avec Ramdam Social. Leur mission est simple : lutter contre la précarité en transformant chaque achat en acte solidaire. En proposant des produits du quotidien, ils permettent de financer des actions concrètes, comme offrir des protections menstruelles ou cofinancer des repas.

FabBRICK

Clarisse a décidé de s’occuper du problème de la quantité astronomique de vêtements qui traînent dans nos placards. Puisque le textile peut avoir une seconde vie, elle a créé FabBRICK, des briques innovantes fabriquées à partir de textiles recyclés grâce à une technologie brevetée. Colorées, modulables et durables, elles sont parfaites pour les murs, les meubles et des aménagements sur mesure en visant dans un avenir proche de pouvoir en faire un nouveau matériau de construction… Mais pour cela, elle va avoir besoin de l’accompagnement des investisseurs.

La Tribu Happy Kids

Fondée par Rachel et Charlotte, mamans de 7 enfants à elles deux, La Tribu Happy Kids révolutionne la santé pédiatrique avec des boîtes éducatives et ludiques pour les enfants de 3 à 9 ans. Elles ont notamment créé la boîte “stop tétine”, “stop pouce” ou encore la boîte “éveil langage”. Le but : pallier le manque de disponibilité des professionnels de la petite enfance tels que les orthophonistes en proposant des solutions immédiatement applicables à la maison.

Arntreal

À tout juste 21 ans, Andrea a créé Arntreal, une marque mêlant mode et réalité augmentée. Avec des vêtements connectés à une application, il invite les utilisateurs à débloquer des superpouvoirs, à relever des défis et à gagner des récompenses. Révolutionnant la mode, Arntreal transforme les vêtements en oeuvres interactives et évolutives. Bluffant !

Cherico

Le défi que se sont lancés Doriane, Guillaume et Jacques n’est pas des moindres puisqu’ils souhaitent remettre au goût du jour une boisson d’un autre temps : la chicorée. Une plante méconnue qui mériterait pourtant de l’intérêt au vu de ses nombreux bienfaits. Un défi de taille qui n’effraie pas ces trois entrepreneurs qui n’en sont pas à leur coup d’essai dans l’entrepreneuriat.

En seconde partie de soirée

Lors des saisons précédentes, ils avaient conquis investisseurs et téléspectateurs. Leur passage dans l’émission a marqué un tournant, leur permettant de faire grandir leur entreprise et de relever des défis majeurs. Retour sur ces success stories !

Cupdom

Aloïs et Eliah étaient venus présenter Cupdom aux investisseurs la saison dernière, un dispositif permettant d’éviter l’introduction de drogue non consentie dans les verres. Ils en étaient alors aux prémices de ce projet étudiant. Alors que s’est-il passé depuis ? Ont-ils pu compter sur l’aide des investisseurs ? Ont-ils gagné en crédibilité et fait évoluer Cupdom vers une nouvelle dimension ? Quelle annonce incroyable s’apprêtent-ils à nous faire ?

Inga

Inga, c’est l’éponge lavable et durable créée par Benjamin. Lors de son passage dans l’émission, il avait fait essayer son produit à Tony Parker en lui proposant de faire la vaisselle, rien que ça ! Et bien que Benjamin garde un très bon souvenir de cette expérience, il était reparti sans investissement. Mais la vie est bien faite : parfois, il suffit de quelques précieux conseils pour faire avancer les choses !

