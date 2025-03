Inédit de "Détox ta maison" chez Guila et Lionel, mercredi 5 mars 2025 sur TFX (vidéo)

Mercredi 5 mars 2025 à 21:05, TFX diffusera un nouveau numéro inédit de "Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger" qui viendra en aide à Guila et Lionel.

Cette saison, l'équipe de "Détox ta maison" s’agrandit avec de nouvelles recrues. Si on retrouve Elodie Villemus en cheffe d’équipe, et PH, notre expert bricolage, de nouveaux experts vont se relayer au fil des épisodes.

Trois nouvelles expertes rangement : Camille, Fanny et Morgane, elles apporteront à tour de rôle leurs astuces d’organisation.

Matteo sera également un 2 second expert bricolage.

Une nouvelle experte ménage fait sa grande entrée : Souad Romero, dit Sousou. Vous la connaissez du programme Familles nombreuses : la vie en XXL. Cette maman de 5 enfants est une professionnelle du ménage aguerrie depuis 22 ans.

Les experts de Détox ta maison vont aider des familles à vider / trier / ranger et tout ça, en 7 jours chrono !

Dans le 6ème numéro de cette 3ème saison :

Guila et Lionel

Dans cet épisode inédit, les experts vont s'occuper de Guila et Lionel, jeunes parents de cinq petites filles âgées de quelques mois à 5 ans.

Le couple a acheté son appartement et Guila, enceinte pendant le déménagement, n'a pas pu faire les cartons avec Lionel. Le bilan est sans appel, leur maison est impraticable. Les cartons non déballés jonchent le sol et remplissent les placards. Face à ce chaos, la famille rachète des affaires qu'elle ne trouve pas. En plus de cette spirale infernale, Lionel le papa est un adepte des achats en ligne et des promotions qui encombrent encore plus la maison.

Aujourd'hui, Guila, la maman de 5 enfants est désespérée, elle n'a pas le courage de se lancer dans un tri géant, elle a donc fait appel aux experts ménage, rangement et bricolage. Ensemble, ils mobilisent leurs forces pour venir en aide à cette famille.

Extrait vidéo

Quand Elodie se retrouve au milieu d'une scène de ménage au moment du tri des jouets...