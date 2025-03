Tryo, le concert des XXV ans à l'Accor Arena à revoir sur Culturebox mercredi 5 mars 2025 (vidéo)

Mercredi 5 mars 2025 à 21:00 Culturebox rediffusera le concert événement des 25 ans de Tryo à l'Accor Arena, l'un des plus grands moments de l'histoire d'un groupe phare de la scène française.

Simplement inoubliable. Ce concert à l’Accor Arena de Paris restera comme l’un des plus grands moments de l’histoire d’un groupe qui a marqué celle de la scène française depuis les vingt-cinq dernières années…

Après un an et demi d’attente et plusieurs reports, la grande fête d’anniversaire des 25 ans (+ 1) de Tryo a eu lieu le 20 mai 2022 ! Imaginez la joie pour le groupe de fouler à nouveau la grande scène de l'Accor Arena pour un concert événement préparé de longue date. Entourés de cette famille d’artistes qu’ils ont su réunir au fil des années et qui pour la plupart ont répondu présents : Alain et Pierre Souchon, Claudio Capéo, Bouchkour et Komlan de Dub Inc, Gauvain Sers, Bénabar, Véronique Sanson, L.E.J, Camille Esteban, Mike et Riké de Sinsemilia, Bigflo & Oli, et Sylvain Duthu.

Pour l'occasion, ils seront rejoints par Manu Eveno, guitariste historique du groupe.

Tryo nous offre un voyage dans le temps, de leurs premiers titres qui ont marqué toute une génération jusqu’à leurs dernières créations, toujours ancrées dans notre époque.

Un spectacle à l’image de ce groupe incontournable qui a su au fil des années nous surprendre par sa générosité et son implacable sens de la scène. Un concert unique à ne manquer sous aucun prétexte, qui ravivera des souvenirs et nous préparera pour l’avenir.

Cette soirée exceptionnelle est également à retrouver sur un album sorti le 11 novembre 2022. Un album comme un témoin éternel de ce que représente Tryo : un groupe à part sur la scène française, qui s’est construit par-delà les routes et les rencontres et a su réunir autour de lui des artistes aux horizons multiples pour un concert d'exception.