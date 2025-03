Pixies en concert à Rock en Seine 2024 diffusé sur Culturebox jeudi 6 mars 2025

Jeudi 6 mars 2025 à 21:00, Culturebox diffusera le concert de Pixies capturé lors du Festival Rock en Seine en août dernier. Un concert légendaire à ne pas manquer !

Les Pixies, véritables pionniers du rock alternatif, marquent de leur empreinte la scène musicale mondiale avec une créativité et une énergie inégalées.

Véritables légendes du rock américain, les Pixies ont déclenché de nombreuses vocations : de Nirvana aux Smashing Pumpkins, de Radiohead aux Strokes, plus d’un groupe s’est formé dans le sillage de ce quatuor au parcours aventureux.

Fondés à Boston au beau milieu des années 1980 par le guitariste Joey Santiago et le chanteur-songwriter Black Francis (également connu sous le nom de Frank Black), les Pixies ont marqué au fer rouge l’histoire du rock indépendant par la force tellurique de leurs morceaux, qui font entrer en collision guitares rock, corrosion punk, surf-rock mélodique et passages acoustiques débraillés. Leurs albums Surfer Rosa (1988) et Doolittle (1989) restent des must, mais leurs sorties plus récentes, dont Beneath the Eyrie (2019) et Doggerel (2022), prouvent toute la pertinence de leur reformation.

Les Pixies ont enflammé la scène de Rock en Seine 2024 avec une énergie brute et une présence scénique inégalée. Le public a chanté en chœur sur des classiques intemporels comme « Where Is My Mind ? » et « Debaser ».