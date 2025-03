Nouvelle édition de "La Nuit du Ramadan" mercredi 26 mars 2025 sur France 2, les artistes présents

Mercredi 26 mars 2025 à 23:40, France 2 diffusera "La Nuit du Ramadan", un rendez-vous qui célèbre la rencontre des chants et des musiques du monde présenté par Marie Portolano et Zohra Ben Miloud.

Cette nouvelle édition de "La Nuit du Ramadan" vous propose une soirée placée sous le signe du partage, de la culture et du spectacle vivant.

Au programme de la musique et de la danse, avec Chimène Badi et son nouvel album “Gospel & Soul, la voix et l’âme”, Flavia Cœlho qui vient du Brésil, la musicienne Nach, l’artiste Aliocha Schneider, Lubiana et sa Kora, le duo pop orientale, “Mauvais Oeil”, la compagnie Käfig, du chorégraphe Mourad Merzouki, et de l’humour avec une étoile montante du stand-up, Islem Sehili. Ce sont les danseurs du collectif Wonsembe venant de Marseille qui ouvriront les festivités.

Cette Nuit du Ramadan sera aussi l’occasion de se réunir autour des valeurs que porte cette fête : la solidarité avec l’association Wilson Barber qui s’occupe de coiffer les plus précaires, et le partage. Le Chef Nabil Zemmouri alias Chef N’Zem et l’influenceuse Zoé la Diet, stars des fourneaux, et la championne de MMA, Djihene Abdellilah seront présents.