Théâtre : "Les poupées persanes" d'Aïda Asgharzadeh sur Culturebox dimanche 9 mars 2025 (vidéo)

Inédite à la télévision, la pièce d'Aïda Asgharzadeh "Les poupées persanes" captée en novembre dernier au Théâtre de l’Épée de Bois sera diffusée sur Culturebox dimanche 9 mars 2025 à 21:00.

Les poupées persanes nous plonge au cœur des bouleversements politiques et personnels de l'Iran. Entre histoire et légende, la pièce tisse un récit poignant qui résonne avec les enjeux contemporains. La pièce a été récompensée à deux reprises lors des Molières 2023, remportant d'une part le prix du meilleur Comédien dans un second rôle et d'autre part le Molière de l'Autrice francophone vivante.

Cette pièce de théâtre d'Aïda Asgharzadeh, mise en scène par Régis Vallée, se déroule dans l'Iran des années 1970, où quatre universitaires vivent la chute du shah et l'ascension du régime islamique. En parallèle, en France, deux sœurs se montrent peu enthousiastes à l'idée de célébrer le passage à l'an 2000 aux sports d'hiver, en famille.

On y découvre également l'amour légendaire de Bijan et Manijeh, un couple mythique des contes perses. C'est une histoire de jeunesse pleine d'espoir, de luttes avortées, d'un peuple sacrifié, de secrets complexes, de transmissions incertaines et d'un amour perdu. C'est l'histoire de toutes les révolutions.