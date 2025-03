"Notre vraie nature" en Afrique du Sud mardi 11 mars 2025 sur France 2, les invités de Frédéric Lopez (vidéo)

Mardi 11 mars 2025 à 21:10, Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 pour découvrlr un nouveau numéro "Notre vraie nature", une émission dans laquelle ses invités se révèlent lors d'une immersion en pleine nature.

Imaginez recevoir une invitation mystérieuse de Frédéric Lopez pour un voyage avec des coéquipiers dont vous ignorez l’identité, vers une destination inconnue et pour vivre une expérience qui se promet d’être « révélatrice »…

C’est la proposition que François-Xavier Demaison, Zabou Breitman, la chanteuse Shy’m et l’humoriste Tristan Lopin ont acceptée, sans plus de détails !

Cette expérience, proposée par Frédéric Lopez, est une immersion 100 % nature loin de tout et de tous.

Les quatre invités seront coupés du monde extérieur, emmenés très loin de leurs repères et du tumulte de leur vie.

Qui est le râleur ? Qui sait s’adapter ou qui se la joue solo ? Toutes les conditions sont réunies pour révéler leurs vraies natures.

En effet, durant quatre jours et trois nuits, Frédéric et ses invités évolueront en quasi-autonomie, guidés par Samuel Ostiguy, architecte de l’aventure. Un voyage itinérant à travers les paysages sauvages de la savane sud-africaine pour placer les invités en dehors de leur zone de confort et provoquer réactions et émotions.

Nuits à la belle étoile au milieu de la savane, rencontres avec la faune sauvage, Frédéric et ses invités ont abandonné leurs habitudes de citadins pour apprendre les codes de cette nature grandiose. Quatre jours et trois nuits pour s’adapter au rythme du monde sauvage, se connecter à cet environnement hors norme, se redécouvrir et se reconnecter aux autres.