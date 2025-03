"Qui veut être mon associé ?" mercredi 12 mars 2025 sur M6, voici les 8 entrepreneurs du 6ème numéro (vidéo)

Mercredi 12 mars 2025 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir le 5ème numéro de la 5ème saison de "Qui veut être mon associé ?". Voici les entrepreneurs qui vont se présenter face aux investisseurs.

Dans ce 6ème épisode, de nouveaux entrepreneurs se présentent sur le plateau de "Qui Veut Être Mon Associé ?".

Portés par leur ambition et leur détermination, ils viennent défendre leur projet face aux investisseurs. Chacun espère se démarquer et décrocher l’accompagnement qui pourrait propulser son entreprise vers le succès. Mais sauront-ils convaincre et obtenir le soutien tant convoité ?

Les 8 entrepreneurs

Tribee

Il y a cinq ans, Cécile a quitté son poste de DRH pour se consacrer entièrement à la création de Tribee, une cagnotte en ligne solidaire qui remplace les commissions habituelles par un don à une association. Pour chaque cagnotte créée, 5 % du montant est reversé à une association sélectionnée. Contrairement aux plateformes classiques, aucun frais n’est prélevé, car Tribee se finance uniquement grâce aux pourboires des utilisateurs. Depuis janvier 2023, plus de 1,8 million d’euros ont déjà été reversés aux associations partenaires.

Kivala

Avant même de pitcher son projet, Jonathan a déjà intrigué les investisseurs avec le nom de son entreprise : Kivala. Partant du constat que chaque année, des milliers de personnes accèdent aux codes des immeubles, ce qui augmente les risques de vols et d’insécurité, il a imaginé une solution innovante. Kivala propose des codes d’accès à usage unique générés directement depuis son smartphone, associés à une interphonie visio mobile pour un contrôle en temps réel. Avec cette alternative plus sûre, plus pratique et jusqu’à trois fois moins chère que les systèmes classiques, Jonathan espère que son passage sera la première étape d’une longue histoire.

Explorz

Alexandre Pages, développeur formé à l’École 42 de Xavier Niel, a lancé sa carrière en tant que directeur technique de Station F, le célèbre campus de startups parisien. Il y a deux ans, il a décidé de relever un nouveau défi en créant Explorz, une application mobile innovante. L’idée est d’offrir un jeu qui invite à explorer le monde réel, plutôt qu’à rester collé à son écran. Grâce à la géolocalisation et à l’intelligence artificielle, Explorz transforme chaque rue en terrain de jeu grandeur nature. Fini les interminables scrolls sur le téléphone, il faut sortir pour découvrir le monde !

Cosmos

Léo Ravillion se distingue en tant qu’entrepreneur visionnaire avec Cosmos, une start-up marseillaise pionnière dans les shots fonctionnels bio, 100 % “made in France”. Après plus de deux ans de recherche et développement, son entreprise a lancé une boisson énergisante innovante. Son ambition est claire : il veut offrir une alternative saine et naturelle pour dynamiser l’énergie, renforcer le bienêtre et soutenir l’immunité.

Boarding Ring

Pour la première fois, des entrepreneurs font leur retour devant les investisseurs. Après un passage en saison 3, Antoine et Renaud Jeannin, fondateurs de Boarding Ring, reviennent défendre leur technologie contre le mal des transports. Deux ans plus tard, la start-up a franchi une nouvelle étape avec Boarding Light, un système d’éclairage dynamique testé par la Marine Nationale pour prévenir le mal des transports. Aujourd’hui, Boarding Ring ambitionne de s’imposer comme LA référence mondiale. Cette fois, les investisseurs seront-ils prêts à embarquer dans l’aventure ?

Baûbo

Bethsabée et Cécilia, deux entrepreneuses audacieuses et engagées, ont décidé de briser les tabous autour du bien-être intime avec une approche à la fois éthique et innovante. Depuis 2018, leur marque Baûbo transforme les soins intimes en proposant des produits naturels, bio et éco-conçus. Leurs gammes apaisantes et hydratantes accompagnent les femmes à chaque étape de leur vie, tout en étant également adaptées aux hommes. Aujourd’hui certifiée B Corp, Baûbo s’est imposée comme une référence dans les soins intimes clean et transparents, en alliant inclusivité, innovation et respect de la planète.

Cartage

Oscar et Raphaël, meilleurs amis et désormais associés, ont créé Cartage en 2022, alors qu’ils étaient encore étudiants, pour répondre à un besoin qu’ils ont eux-mêmes rencontré. Leur start-up révolutionne la mobilité durable et l’assurance auto avec une idée simple : la première assurance à la journée dédiée au partage de voitures entre particuliers. Pour seulement 5€ par jour, on peut emprunter la voiture de ses parents, amis ou voisins en toute sérénité, avec une souscription rapide et 100 % en ligne.

Le beau thé

Marcellin et Thuy Vy, co-fondateurs de Le Beau Thé, ont une ambition claire : révolutionner l’industrie du thé tout en ayant un impact social fort. Leur concept unique en Europe est de proposer des sachets de thé bio et personnalisables, adaptés aux particuliers pour des cadeaux sur-mesure, aux entreprises pour des goodies originaux, et à l’hôtellerie pour une expérience raffinée.

En seconde partie de soirée

Lors des saisons précédentes, ils avaient conquis investisseurs et téléspectateurs. Leur passage dans l’émission a marqué un tournant, leur permettant de faire grandir leur entreprise et de relever des défis majeurs. Retour sur ces success stories !

Comingaia

Qui pourrait oublier Fabio Coupas, ce jeune entrepreneur de 21 ans, déterminé et passionné, qui a marqué la saison 4 ? Malgré un parcours semé d’épreuves, il a lancé Coupas et Jardinet Comingaia, une plateforme innovante dédiée aux jardinierspaysagistes. Son pitch a été un moment fort : Anthony Bourbon, impressionné mais exigeant, n’avait pas hésité à le challenger avec une leçon de pitch mémorable en plateau. Un soutien décisif puisqu’il a investi 200 000 euros pour accompagner le développement de Comingaia. Un an plus tard, où en est Fabio ? Il revient sur l’ascension fulgurante de son entreprise et ses nombreux défis.

Yacon & Co

Il y a un an, Clément et Raphaëlle avaient une mission : prouver que le sucre est un véritable enjeu de santé publique. Avec Yacon & Co, ils ont lancé une alternative révolutionnaire : le sirop de yacon, un sucrant naturel deux fois moins calorique que le sucre. Leur détermination a payé ! Après une dégustation convaincante en plateau, Kelly Massol avait décidé d’investir dans leur projet. Aujourd’hui, Clément et Raphaëlle reviennent sur une année hors du commun : un engouement spectaculaire après la diffusion, mais aussi des difficultés qu’ils ont dû relever.

