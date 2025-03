"Taratata" fête les 40 ans de Bercy à revoir sur Culturebox mercredi 12 mars 2025 (vidéo)

Mercredi 12 mars 2025 à 21:00, Culturebox rediffusera le numéro de "Taratata" qui a fêté les 40 ans de Bercy en compagnie de 70 artistes qui ont enflammé la scène avec des performances explosives.

"Taratata" a célèbré les 40 ans de Bercy à l'Accor Arena en soutien à la lutte contre le cancer avec la Fondation pour la recherche médicale. Un moment unique, une scène mythique, un engagement fort.

Depuis quatre décennies, Bercy est le théâtre des plus grands moments musicaux, sportifs et culturels. Ce sont 40 ans d’émotions, de spectacles, de rires, de musique…

Pour cette occasion, "Taratata", le plus célèbre programme musical animé par Nagui, a rassemblé durant 3 heures non-stop de musique près de 70 artistes avec 50 titres !

"Taratata" a réuni une constellation d’artistes de renom qui ont tous fait Bercy et invitent des artistes qui feront Bercy !

Entourés d’une vingtaine de musiciens et choristes sur scène, découvrez des duos inédits, des trios explosifs, des medleys revisités, des rencontres impromptues et des collaborations surprises dans une ambiance survoltée avec Anaïs, Jean-Louis Aubert, Jennifer Ayache de Superbus, Ayo, Bénabar, Black M, Patrick Bruel, Yuri Buenaventura, Calema, Cali, Julien Clerc, David Hallyday, Patrick Hernandez, Imagination, Indochine, Jenifer, Kalash, Alex Kapranos de Franz Ferdinand, Kalash, Kassav, Kimberose, Louise Attaque, Lucky Love, Ibrahim Maalouf, Marie-Flore, Mcfly et Carlito, MC Solaar, Mentissa, Youssou N’Dour, Helena Noguerra, Pascal Obispo, Emma Peters, Noé Preszow, Santa, Shaka Ponk, Anne Sila, Stéphane, Tryo, Vianney, Zaz et la marraine de l’émission, Zazie.

En plus, toute la soirée, plusieurs personnalités vont rendre hommage aux nombreux événements qu’ils ont vécus dans cette salle devenue légendaire comme Sarah Michel Boury, Florence Foresti, Nikola Karabatic, Yannick Noah, Alain Prost, Teddy Riner et Jo Wilfried Tsonga.

Plus qu’un concert-anniversaire, cet événement a contribué à une cause essentielle : la lutte contre le cancer puisque tous les bénéfices récoltés étaient au profit de la Fondation pour la recherche médicale* (FRM).

Entre performances live et juke-box nostalgique, préparez-vous à vivre une expérience inoubliable, menée par des artistes exceptionnels et portée par une cause qui nous tient à cœur.

* Grâce aux 18 000 personnes du public de cette soirée, la FRM a déjà récolté 600 000 euros.

Vous pouvez continuer à soutenir l’association en allant sur www.frm.org

Extraits vidéo de l'émission

Les répètes avec Indochine

Les répètes avec Zazie / Lucky Love / Cali

Les répètes avec Ibrahim Maalouf / Yuri Buenaventura

Les répètes avec Shaka Ponk / Ayo

Les répètes avec Vianney / Mentissa

Les répètes avec Pascal Obispo / Youssou Ndour

Les répètes avec Louise Attaque / Alex Kapranos

Les répètes avec Black M / Calema

Les répètes avec Jean-Louis Aubert / Zaz

Les répètes avec Tryo / McFly & Carlito

Les répètes avec Julien Clerc / Kimberose

Les répètes avec Youssou N'Dour / Kassav' / Kalash