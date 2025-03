"Les Traîtres" de retour sur M6 jeudi 3 avril 2025, voici les 20 personnalités de la 4ème saison

"Les traîtres", le jeu plus palpitant et addictif, avec Éric Antoine en maître du jeu sera de retour sur M6 jeudi 3 avril 2024 à 21:10 pour une 4ème saison inédite.

Des twists inédits dès les premiers instants, une entrée dans le jeu fracassante, de nouveaux mécanismes pour mettre les nerfs des joueurs à vifs, un casting prêt à tout qui réserve bien des surprises…

Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun dans la toute nouvelle saison des Traîtres, qui vous plonge cette fois-ci dans un univers aussi féerique qu’impitoyable, au sein du somptueux Domaine de Bournel, en plein coeur de l'Est de la France.

Le jour, tout semble parfait… La nuit, tout bascule… Sous les rayons du soleil voilé de l’hiver, le domaine est d’une beauté envoûtante. Mais derrière cette façade idyllique, se cache un secret : des candidats soudés en apparence, mais prêts à tout pour remporter le jeu. Lorsque l’obscurité enveloppe le Domaine, la vérité éclate sous la lumière des bougies. La nuit, les alliances se brisent, les Traîtres agissent dans l’ombre, et les trahisons n’ont plus de limites. Ont-ils conscience que le danger les guette aussi et que les loyaux sont aux aguets ?

Plus de trahisons que jamais… Cette année, l’enjeu est plus élevé que jamais… Chaque geste, chaque regard, chaque parole peuvent devenir des armes fatales. La méfiance s’installe, et personne ne peut se reposer sur ses lauriers.

Un casting toujours plus dingue...

Cette saison, vous découvrirez parmi les joueurs des profils encore plus surprenants, avec entres autres, l’entrée en jeu d’un pasteur. Une nouvelle mécanique de duos a également été échafaudée pour déstabiliser encore plus les joueurs.

Plus que jamais, une saison axée sur le bluff et la mise en danger des Traîtres

Cette saison, les épreuves seront entièrement axées sur le mensonge et le poker face ! Des nouveaux défis ont été conçus pour mettre les Traîtres en danger comme jamais auparavant, tout en offrant aux loyaux de nouvelles opportunités pour poursuivre leur enquête et tenter de les démasquer. Certains jeux permettront aussi de remporter des gains inédits, qui pourront mettre encore plus de pression sur les Traîtres.

Un nouveau château plein de promesses

C’est dans un nouveau lieu que les joueurs seront immergés pour cette nouvelle partie : le Domaine de Bournel, bâtisse d’exception du XVIIIe siècle, qui fut autrefois la demeure d’une grande figure de la Seconde Guerre Mondiale et de la Résistance, Léonel de Moustier. Cet opposant farouche à Pétain, voyait en l’armistice une immense trahison. Accueillant de nombreux résistants sur son domaine, il a fait de la lutte contre cette trahison le combat de toute une vie. Aujourd’hui, dans ce château aux airs de conte de fées où la nature enchanteresse se mêle à l’architecture néogothique, un tout autre chapitre s’ouvre alors que des Traîtres s’apprêtent à franchir ses portes…

Un casting qui frappe fort avec 20 nouveaux joueurs et des duos inattendus !