Avant de plonger dans la grande soirée de l’Eurovision 2025, Stéphane Bern vous donne rendez-vous à 20:30 sur France 2 pour un préshow exceptionnel, en direct et en immersion totale dans les coulisses du plus grand concours de musique du monde !

Pendant 30 minutes, vivez l’effervescence de l'Eurovision à travers des interviews exclusives et des reportages : un retour chiffré sur la folie Eurovision, une rétrospective des plus grandes heures françaises dans le concours, un focus sur Bâle, la ville hôte de cette édition et sa voisine Mulhouse, un tour d’horizon des principaux concurrents de l’année…

Et surtout, une immersion rare et intime dans les préparatifs de Louane avant sa montée sur scène.

Ambiance, émotions et passion : tout ce qu’il faut pour vibrer avant le début de la grande cérémonie internationale.

Le compte à rebours est lancé !