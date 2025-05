12ème épisode de "Mariés au premier regard" lundi 19 mai 2025 sur M6, voici ce qui va se passer (vidéo)

Lundi 19 mai 2025 à 21:10, M6 diffusera le 12ème épisode de la 9ème saison de "Mariés au premier regard" avec Marie Tapernoux et Estelle Dossin. Voici ce qui va se passer cette semaine...

L'expérience Mariés au premier regard se poursuit après les unions à Gibraltar. La science a-t-elle bien fait de rapprocher deux inconnus ?

Les doutes ne manquent pas, mais les mariés peuvent compter sur leurs proches ainsi que les expertes Marie Tapernoux et Estelle Dossin pour les conseiller.

Dans le 12ème épisode :

Le stress monte pour Mallaury au fur et à mesure que la cérémonie approche. Une cérémonie exceptionnelle, car elle va découvrir en même temps que les invités si elle va se marier avec un homme ou une femme.

Deux des couples les plus emblématiques de la saison, dont l'histoire et le parcours vont ont énormément touché, vont vivre le moment le plus décisif de leur expérience. Deux couples aux chemins bien différents : celui de Laury et Anthony, mis à mal dès le premier regard, et celui de Jennifer et Keyn, deux âmes solitaires qui se sont plus à la seconde où ils ont posé les yeux l'un sur l'autre. Parce que Mariés premier regard est une expérience folle, où tout se vit en accéléré, où les sentiments et les émotions sont décuplés, rien ne va se passer comme ils l'espéraient.

Extrait vidéo

"Il y a clairement un malaise". Alors que l'heure du bilan a sonné, la tension se fait ressentir entre Jennifer et Keyn...