"Top Chef" : 10ème épisode mercredi 28 mai 2025 sur M6 avec Alain Ducasse et Adrien Cachot (vidéo)

Mercredi 28 mai 2025 à 21:10, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre sur M6 le 10ème épisode de "Top Chef". Voici ce qui attend les candidats cette semaine...

Cette semaine, les candidats seront dégustés par l'un des chefs les plus étoilés du monde : Alain Ducasse ! Et juste après, ils seront jugés par un emblématique candidat récemment étoilé : Adrien Cachot.

Épreuve 1 • La naturalité avec Alain Ducasse

C’est un monument de la gastronomie mondiale qui entre dans les cuisines de Top Chef : Alain Ducasse. Précurseur d'une cuisine plus saine, plus écologique, plus proche du produit, qu'il a qualifié lui-même de naturalité, il proposera aux candidats de réinventer des grands classiques de la cuisine française en inversant les propositions viande/légumes. Un exercice de dépouillement culinaire d’une exigence rare. Les candidats devront convaincre l’un des chefs les plus influents de la planète. À la clé : une qualification directe pour la suite du concours.

Épreuve 2 • Le trompe-palais avec Adrien Cachot

Pour les candidats non qualifiés, direction un univers beaucoup plus déroutant avec Adrien Cachot, finaliste emblématique de la saison 11, connu pour ses créations dérangeantes et inclassables, qui s'associe pour l'occasion à un chef incontournable de sa génération : Pascal Barbot. Leur défi : créer un trompe-palais, une assiette qui désoriente totalement les papilles puisqu'elle devra tromper en donnant l'impression qu'elle contient de la viande. Apparence, texture, saveur : rien ne doit être là où on l’attend. Une épreuve où la créativité et l’audace seront les clés de la réussite. À l’issue de cette deuxième épreuve, un candidat sera éliminé.

Les brigades cachées

Cette année encore, c’est à l’abri des regards, quand chefs et candidats ont quitté le plateau, que va se dérouler le concours secret de la brigade cachée. Ce concours parallèle permet, semaine après semaine, aux candidats éliminés de s'affronter dans l’espoir de réintégrer Top chef !

Pour cette saison placée sous le signe des étoiles, l’enjeu est deux fois plus grand, car il n’y aura pas une brigade cachée mais deux ! Deux candidats auront cette opportunité incroyable de faire leur retour dans la compétition, aux portes des phases finales !

Cette année, le concours sera porté par les deux grands chefs Éric Frechon et Fabien Ferré. Ils dégusteront les réalisations des candidats avec François-Régis Gaudry.

Le candidat arrivé premier aura le choix de la brigade qu'il souhaite intégrer. Le second sera coaché par l'autre chef, et le troisième sera définitivement éliminé.