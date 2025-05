Inédit de "Cleaners les experts du ménage" mercredi 28 mai 2025 sur TFX (vidéo)

Mercredi 28 mai 2025 à 21:05, TFX diffusera un épisode inédit de "Cleaners les experts du ménage" dans lequel les experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent...

Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais en vérité, ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage. Ils sont 4 agents prêts à intervenir à tout moment !

Une nouvelle fois, ils unissent leurs forces pour aider des particuliers à rendre leur maison propre et saine. Ils partagent le même objectif : nettoyer les intérieurs et apporter du bien-être.

Fanny, 42 ans, sans emploi, maman solo de 4 grands enfants, La Ferté Macé en Normandie.

Cette mère de famille n'a pas toujours eu une vie facile : abandonnée à la naissance et baladée de famille d'accueil en famille d'accueil. Fanny est une battante, elle a toujours su faire face, avec courage, aux coups durs de la vie. Mais depuis sa dernière rupture, elle s'est laissée totalement dépasser et les carences du passé ont refait surface. Pour la première fois de sa vie, elle a baissé les bras.

Fanny qui n'a jamais reçu de base pour entretenir sa maison, a depuis toujours l'habitude d'improviser pour maintenir son foyer à flot. Mais aujourd'hui, l'improvisation a mené au capharnaüm le plus total : la vaisselle sale et les détritus en tout genre s'entassent dans la cuisine. Dans le salon, le linge traine et partage l'espace de vie avec les jeux, les livres, la nourriture pour hamster et les décorations du Noël passé. Tout s'entasse et rien n'est à sa place.

Fanny souhaite que les choses changent et que plus jamais elle ne vive une telle situation. Cependant, elle ne sait pas comment faire et manque de quelqu'un qui puisse enfin lui tendre la main et l'aider à sortir la tête de l'eau. Les Cleaners sont son unique espoir pour s'en sortir et retrouver sa maison.

Une mission sur mesure, mais très intense attend les Cleaners. Ils vont devoir, plus que jamais, faire preuve d'astuces et de bienveillance pour aider Fanny à se sortir de ce mauvais pas.

Laura, (plus connue sous le nom de Yunaly), 30 ans, divorcée, informaticienne, influenceuse et collectionneuse, Creil (60).

Suite à un douloureux divorce, la jeune informaticienne et youtubeuse vient tout juste de poser ses cartons dans un nouvel appartement. Malheureusement, entre le contrecoup de cette séparation et son lieu de vie beaucoup plus petit que le précédent, Laura ne sait pas comment s'y prendre pour créer les différents espaces de vie dont elle a besoin pour s'épanouir de nouveau. Entre son fond pour ses vidéos, sa collection de mangas, les espaces de vie et les nombreux câbles électriques qui s'emmêlent, elle ne s'y retrouve plus.

Aujourd'hui, sa vie est à l'arrêt : impossible pour elle de repartir du bon pied. Elle ne se sent plus capable de s'occuper de sa collection. Dans un appartement dans cet état, il lui est totalement inenvisageable de retrouver une vie sociale.

C’est un cri du cœur que notre jeune célibataire lance aux Cleaners car l’emménagement s’annonce bien plus compliquer que prévu. Entre les cartons et les milliers de mangas, les romans, peluches, figurines, cartes et posters, seul un as du ménage et de l’organisation peut lui venir en aide. Une mission taillée sur mesure pour nos Avengers de la propreté...