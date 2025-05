Nouvelle édition du "Grand Bêtisier" samedi 31 mai 2025 sur TF1 avec Karine Ferri et Christophe Beaugrand

Samedi 31 mai 2025 à 21:10 sur TF1, Karine Ferri et Christophe Beaugrand vous proposeront une soirée placée sous le signe du rire et de la bonne humeur dans une édition inédite du "Grand Bêtisier".

Au programme : les fous rires les plus mémorables de la saison, des gaffes déjà inoubliables, des lapsus incontrôlés, et tous ces moments inattendus qui ont fait exploser de rire les plateaux télé. Vous allez revivre les instants les plus drôles de la dernière saison de Star Academy, mais ce n'est pas tout...

Les stars des séries de TF1 se joignent à la fête avec des bêtisiers inédits de Muriel Robin dans Master Crime, mais aussi d'Audrey Fleurot dans HPI, et de Jean-Luc Reichmann dans Léo Mattéi avec des fous rires jamais vu à la télé.

Ne manquez pas non plus un bêtisier exclusif des "Tuche", lors de leur passage remarqué au 20h de TF1 pour la promo de God Save the Tuche. Et côté sport, place au rire avec un bêtisier du foot à couper le souffle : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, et Adil Rami vous réservent des moments hors caméras hilarants !

Mais ce n'est pas fini... Des enfants trop mignons (et parfois très francs !), des amoureux très maladroits, des accents anglais mal maitrisé et même des mamans qui s'invitent en direct, comme la maman de Nikos Aliagas en plein direct de la star Aademy !

Que vous aimiez les bourdes d'animateurs, les esprits mal placés ou les réponses qui partent dans tous les sens, Le Grand Bêtisier est LA soirée à ne pas manquer !