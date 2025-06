14ème épisode de "Mariés au premier regard" lundi 2 juin 2025 sur M6, voici ce qui va se passer (vidéo)

Lundi 2 juin 2025 à 21:10, M6 diffusera le 14ème épisode de la 9ème saison de "Mariés au premier regard" avec Marie Tapernoux et Estelle Dossin. Voici ce qui va se passer cette semaine...

Sous le regard attentif et bienveillant d'Estelle Dossin et Marie Tapernoux, les participants acceptent la part d'inconnu qui leur est imposée et apprennent à ouvrir leur cœur pour accueillir avec confiance la surprise de l'amour.

Un pari audacieux, à la fois pour eux et pour leurs proches...

Dans le 13ème épisode :

Alors que le bilan semble positif avec Coralie et Bruno, les expertes vont pourtant vivre un moment qu'elles sont très loin d'imaginer... Que va-t-il donc se passer que les expertes soient ainsi sous le choc ?

Deux mois après qu'ils se soient dit « oui » au bilan, vous retrouverez Jennifer et Keyn. Sont-ils toujours ensemble ? La réponse ne va pas vous laisser insensible...

De plus en plus fasciné par sa femme, les sentiments de David à l'égard de Marina s'intensifient de jour en jour. Mais David est inquiet car il n'arrive pas à savoir ce que Marina ressent pour lui. Il aura enfin la réponse dans cet épisode... La romance va-t-elle de transformer en véritable conte de fée ou en cauchemar ?

De leur côté, Laurent et Marie vivront une histoire d'amour passionnée et très charnelle où leur attraction mutuelle les entrainera dans des instants d'une grande intensité.