"Top Gear France - Ceux qui aiment les Anglaises (et les Anglais)" sur RMC Découverte mercredi 4 juin 2025 (vidéo)

Mercredi 4 juin 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le quatrième de la 8ème saison de "Top Gear France" : « Ceux qui aiment les Anglaises (et les Anglais) ».

Ils sont amis, fous de bagnoles et stars des réseaux. Aujourd’hui, ils partagent le même plateau, les mêmes délires et surtout la même mission : faire rugir Top Gear France comme jamais.

Akram Junior, POG et Franck, c’est le trio le plus déjanté de l’univers auto. À eux trois, ils cumulent plus de 10 millions d’abonnés, des garages de rêve, des centaines de millions de vues, et un sens de l’impro qui transforme chaque tournage en aventure imprévisible.

Ensemble, ils forment un cocktail explosif de passion, d’humour et de mauvaise foi assumée. Entre accélérations absurdes, défis inutiles (et donc essentiels), sketchs qui partent en vrille et tests 100 % subjectifs, ils font passer la voiture du garage au show.

Épisode 3 • Ceux qui aiment les Anglaises (et les Anglais)

Petit stop de mi-saison, notre trio traverse la manche. Top Gear France plonge dans l'univers so british du Brexit !

Nos trois animateurs, accompagnés de Paul Taylor, découvrent les coutumes anglaises au volant de véhicules iconiques, affrontant des défis loufoques liés à la conduite à gauche. L'épisode atteint son apogée avec un « CarRygby » (rugby en voiture), opposant nos animateurs à des invités de marque comme Antoine de Scoot2Street, Étienne Moustache, Baptiste (Les Pilotes du Dimanche) et la légende du ballon ovale Christian Califano.

En parallèle, Franck défie Tomer Sisley dans un duel musclé entre Aston Martin DBS et la dernière Vanquish. Enfin, place à un défi aussi électrique que délirant : sur une piste de karting, nos animateurs affrontent Fred Testot dans une bataille acharnée... en voitures sans permis comme la Citroën Ami et la Fiat Topolino !