La finale de la 7ème saison de "Mask Singer" sera diffusée vendredi 27 juin 2025 sur TF1

Intense et riche en rebondissements, la 7ème saison de "Mask Singer", présentée par Camille Combal, s’achèvera vendredi 27 juin 2025 à 21h10 sur TF1.

Semaine après semaine, Kev Adams, Chantal Ladesou, Elodie Poux et Laurent Ruquier ont mené une enquête tambour battant, concentrés plus que jamais sur les incroyables prestations vocales et scéniques.



Sur les 19 personnages de cette 7ème saison, certains ont déjà fait tomber leur masque : Patrick Sébastien – Rhino, Hélène Rollès – Bolide, Jeanfi Janssens – Autruche, Marie-Ange Nardi – Dame de Cœur, Philippe Candeloro – Fraisier, Arnaud Ducret – Burger, Romane Dicko – Panda Roux, mais également deux stars internationales : Shaggy caché sous les traits du Cyclope et La Toya Jackson sous le superbe costume de L’Impératrice.



L’enquête est loin d’être terminée et continue sans relâche chaque vendredi soir. Plusieurs personnages sont encore à démasquer, dont une star internationale et un enquêteur guest…

Cette Finale événement vous réserve des performances incroyables des personnages finalistes, et des mises en scènes plus époustouflantes que jamais, ainsi que le retour de Léopard, Epouvantail et Papillon, 3 personnages emblématiques de Mask Singer pour des duos inoubliables avec les 3 finalistes de la saison 2025.