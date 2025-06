15ème épisode de "Mariés au premier regard" lundi 9 juin 2025 sur M6, voici ce qui va se passer (vidéo)

Lundi 9 juin 2025 à 21:10, M6 diffusera le 15ème et avant-dernier épisode de la 9ème saison de "Mariés au premier regard" avec Marie Tapernoux et Estelle Dossin. Voici ce qui va se passer cette semaine...

A Paris, certains couples font le bilan avec les expertes et envisagent les suites à donner à leur union.

Les surprises ne manquent pas : alors que des tandems qui ont connu des débuts chaotiques choisissent de rester unis, d'autres préfèrent arrêter là l'aventure.

Dans le 15ème épisode :

Laurent et Marie vont vivre une relation de plus en plus passionnelle, et la simple idée de devoir se séparer à leur retour en France leur semble insupportable.

Du côté de Clémence et Malik, leur relation va s'épanouir plus que jamais. Mais une question primordiale pour clémence reste en suspens : est-ce que Malik voudra bien d'un autre enfant ?

Et parce que "Mariés au premier regard" est une expérience folle et que l'amour réserve les surprises les plus inattendues, un couple va vivre un véritable retournement de situation.

Vous retrouverez également Coralie et Bruno deux mois et demi après leur bilan où ils ont confirmé leur mariage. Vous saurez si Bruno a vraiment réussi à faire des efforts pour surmonter leurs problèmes de communication. Vous saurez si, deux mois et demi-après l'expérience, Coralie et Bruno sont toujours ensemble.