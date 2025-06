"Top Chef" mercredi 11 juin 2025 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 12ème épisode (vidéo)

Mercredi 11 juin 2025 à 21:10, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre sur M6 le 12ème épisode de "Top Chef". Voici ce qui attend les candidats cette semaine...

Les candidats encore en lice sont aux portes des quarts de finale, prêts à rejoindre le candidat déjà qualifié. Quatre candidats vont se livrer à une succession de défis et feront tout pour se qualifier le plus rapidement possible face aux inspecteurs du plus célèbre guide culinaire.

C'est d'abord un chef hors du commun, Alvin Leung, deux étoiles, qui les mettra au défi de casser les codes. Les candidats seront attendus sur leur créativité en proposant des créations audacieuses, bousculant les conventions et offrant des plats inattendus.

Pour la deuxième épreuve, les trois candidats devront faire preuve d'une grande maîtrise et d'une grande précision, puisqu'ils sont attendus sur une cuisson en croûte de feuilletage.

Enfin, la dernière épreuve, autour du café, promet une haute tension, puisqu'à l'issue de ce face-à-face, nous connaîtrons le carré final de Top Chef saison 16.