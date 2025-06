"Top Gear France - Ceux qui deviennent pilotes de F1" sur RMC Découverte mercredi 11 juin 2025 (vidéo)

Mercredi 11 juin 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le cinquième de la 8ème saison de "Top Gear France" : « Ceux qui deviennent pilotes de F1 ».

Ils sont amis, fous de bagnoles et stars des réseaux. Aujourd’hui, ils partagent le même plateau, les mêmes délires et surtout la même mission : faire rugir Top Gear France comme jamais.

Akram Junior, POG et Franck, c’est le trio le plus déjanté de l’univers auto. À eux trois, ils cumulent plus de 10 millions d’abonnés, des garages de rêve, des centaines de millions de vues, et un sens de l’impro qui transforme chaque tournage en aventure imprévisible.

Ensemble, ils forment un cocktail explosif de passion, d’humour et de mauvaise foi assumée. Entre accélérations absurdes, défis inutiles (et donc essentiels), sketchs qui partent en vrille et tests 100 % subjectifs, ils font passer la voiture du garage au show.

Épisode 5 • Ceux qui deviennent pilotes de F1

Dans cet épisode placé sous le signe de la vitesse, nos animateurs et une ribambelle de personnalités s'affrontent au volant de monoplaces mythiques. Après une première manche en Formule Ford, ils montent en puissance avec la F3...

Mais un seul d'entre eux aura le privilège ultime de piloter une véritable F1 d'époque !

Ensuite, Pog nous plonge dans l'histoire des deux lettres mythiques de Mercedes : SL. De la légendaire 300 SL à la radicale SLS Black Series en passant par la SL63S AMG, il retrace l'évolution de cette appellation de course devenue un symbole sur route.

Enfin, place à un défi totalement fou : une course à l'aveugle où nos animateurs, accompagnés des aventuriers Laurent et Dorian de Koh-Lanta ainsi que de l'abonné à l'origine de ce défi, devront alterner entre pilote privé de sa vision et copilote chargé de guider, dans une épreuve aussi hilarante que périlleuse !