Pretty Yende au Festival de Glanum à voir sur France 4 mardi 17 juin 2025

L'immense soprano sud-africaine fait escale à Glanum pour un récital exceptionnel diffusé sur France 4 mardi 17 juin 2025 à 21:00.

Après ses triomphes à l’Opéra Bastille et sur toutes les scènes du monde, de New York à Vienne et de Naples à Berlin, l’immense soprano sud-africaine Pretty Yende, invitée à chanter à la cérémonie du couronnement du roi Charles III, fait escale à Saint-Rémy-de-Provence avec l’Orchestre Appassionato dirigé par Mathieu Herzog pour un récital exceptionnel, composé de quelques-uns des plus grands airs d’opéra français et italiens.

Le concert se déroule en plein air, à la tombée de la nuit, au cœur des vestiges romains du site archéologique de Glanum, où la scénographie-lumière souligne la magie de ce lieu exceptionnel.

Au programme :