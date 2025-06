La finale de la 6ème édition de "Si on lisait à voix haute" diffusée sur France 5 mercredi 18 juin 2025 (vidéo)

Mercredi 18 juin 2025 à 21:05, François Busnel sera retour sur France 5 pour présenter la finale de la 6ème édition du concours "Si on lisait à voix haute".

La finale de ce grand concours national de lecture réunira les 9 meilleurs candidats sélectionnés parmi près de 100 000 élèves (de la sixième à la terminale) inscrits cette année.

Pour cette nouvelle saison, le jury de Si on lisait à voix haute qui devra départager les finalistes est composé de Rachida Brakni, comédienne récompensée d'un César et d'un Molière, Clara Dupont-Monod, romancière, éditrice et chroniqueuse, Philippe Claudel, romancier, lauréat du prix Renaudot et président de la société littéraire du Prix Goncourt, et Arthur Teboul, poète, parolier et chanteur du groupe Feu ! Chatterton.

Les finalistes liront un texte imposé, qu'ils découvriront la veille de la finale, et seront jugés selon quatre critères principaux : l'articulation, le rythme, la justesse du ton et, bien sûr, la capacité à transmettre l'émotion. Pour se préparer, ils seront accompagnés par les coachs :

Anne Loiret, comédienne nommée trois fois aux Molière et présidente du conseil d’administration du Conservatoire national supérieur d’art dramatique.

Souleymane Diamanka, slameur et poète révélé en 2007 avec son album L'hiver peul.

Thibault de Montalembert, comédien et metteur en scène de théâtre, ancien pensionnaire de la Comédie-Française, révélé au grand public par la série Dix pour cent.

Cette année encore, chaque coach a choisi son équipe de trois candidats parmi les neuf finalistes qualifiés.

Comme chaque année, toutes les régions et les Outre-Mer ont répondu présentes. Plus de 150 classes ont été inscrites dans les Outre-mer, ce qui représente près de 4500 élèves. Les neuf finalistes viennent donc de toute la France : Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Guadeloupe, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Occitanie.

Les finalistes i

Catégorie 6e - 5e :

Lucas Berger , 6e, collège Stella Maris, Anglet (Académie de Bordeaux)

, 6e, collège Stella Maris, Anglet (Académie de Bordeaux) Alice Bey , 6e, collège Joseph Delteil, Limoux (Académie de Montpellier)

, 6e, collège Joseph Delteil, Limoux (Académie de Montpellier) Tom Honoré, 5e, collège Joseph Delteil, Limoux (Académie de Montpellier)

Catégorie 4e - 3e :

Yann Vogel , 4e, collège Saint-Antoine, Phalsbourg (Académie de Nancy-Metz)

, 4e, collège Saint-Antoine, Phalsbourg (Académie de Nancy-Metz) Lou Weiland-Perrin , 3e, campus Provence Verte, St-Maximin-la-Ste-Baume (Académie de Nice)

, 3e, campus Provence Verte, St-Maximin-la-Ste-Baume (Académie de Nice) Stilia Morard, 3e, collège Henri Laugier, Forcalquier (Académie d’Aix-Marseille)

Catégorie lycée :