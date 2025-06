"Top Gear France - Ceux qui retournent les années 80" sur RMC Découverte mercredi 18 juin 2025 (vidéo)

Mercredi 18 juin 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le sixième épisode de la 8ème saison de "Top Gear France" : « Ceux qui retournent les années 80 ».

Ils sont amis, fous de bagnoles et stars des réseaux. Aujourd’hui, ils partagent le même plateau, les mêmes délires et surtout la même mission : faire rugir Top Gear France comme jamais.

Akram Junior, POG et Franck, c’est le trio le plus déjanté de l’univers auto. À eux trois, ils cumulent plus de 10 millions d’abonnés, des garages de rêve, des centaines de millions de vues, et un sens de l’impro qui transforme chaque tournage en aventure imprévisible.

Ensemble, ils forment un cocktail explosif de passion, d’humour et de mauvaise foi assumée. Entre accélérations absurdes, défis inutiles (et donc essentiels), sketchs qui partent en vrille et tests 100 % subjectifs, ils font passer la voiture du garage au show.

Épisode 6 • Ceux qui retournent les années 80

Préparez-vous à un voyage dans le temps ! Nos animateurs remontent dans les années 80 à bord de la mythique DeLorean de Marty McFly pour revivre l´âge d´or des youngtimers et des supercars d´époque. Entre sensations vintage et modèles iconiques, ils croiseront la route du DJ Corti et de son apprenti Dobby pour un blind test musical... au volant, avant de se faire pourchasser par les chérifs du coin... Moundir et AlphaDelta06.

Ensuite, duel de générations avec un match explosif : Golf ancienne contre Golf moderne. Le charme et le fun de l´ancienne affrontent la puissance et la technologie de la récente.

Enfin, ils reviennent dans le présent pour un défi totalement inédit : un 1,2,3 soleil... en voiture ! Sous le contrôle implacable du Stig, nos animateurs, accompagnés du duo Charles et Mélanie, devront allier finesse et sang-froid pour franchir la ligne d´arrivée en premier.